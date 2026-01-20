Webbdesigner sökes

Grit Academy AB / Grafiska jobb / Malmö
2026-01-20


Vi söker nu en kreativ och självgående webbdesigner som vill arbeta med oss på deltid och vid behov. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som vill vara med och skapa samt vidareutveckla hemsidor och digital marknadsföring. Tjänsten är perfekt för dig som studerar eller har en annan sysselsättning.
Om rollen
Som webbdesigner hos oss kommer du att arbeta med både design och funktion. Omfattningen av arbetet beror på vilka arbetsuppgifter du tar ansvar för. I dagsläget handlar uppdraget främst om att skapa och vidareutveckla cirka fyra webbplatser.

Dina arbetsuppgifter
Design och vidareutveckling av webbplatser
Hantering och utveckling av grafiska profiler
Arbete med UX och användarvänlig design
Uppdatering och underhåll av webbplatser i WordPress
Enklare bild- och grafisk produktion

Vi söker dig som:
Är trygg i att arbeta med grafiska profiler, design och UX
Har god erfarenhet av WordPress
Kan arbeta med HTML/CSS
Är van vid Canva och andra verktyg för bildredigering
Är strukturerad, självgående och har öga för detaljer

Meriterande
Erfarenhet av enklare videoredigering/fil
Erfarenhet av digital marknadsföring

Anställningsform
Deltid/vid behov
Flexibel omfattning beroende på arbetsuppgifter

Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du bifogar:
Personligt brev på svenska
CV
Produktportfölj

Ansök genom att skicka ovanstående till hr@gritacademy.se.
Ansökningar med chatgpt eller liknande undanbedes.
Ange referensen Webbdesigner i din ansökan.
Vi gör löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Oseriösa ansökningar undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: hr@gritacademy.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Webbdesigner".

Arbetsgivare
Grit Academy AB (org.nr 556823-4636)

Arbetsplats
Grit Academy

Jobbnummer
9695565

