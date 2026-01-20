Webbdesigner sökes
Grit Academy AB / Grafiska jobb / Malmö Visa alla grafiska jobb i Malmö
2026-01-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grit Academy AB i Malmö
, Helsingborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en kreativ och självgående webbdesigner som vill arbeta med oss på deltid och vid behov. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som vill vara med och skapa samt vidareutveckla hemsidor och digital marknadsföring. Tjänsten är perfekt för dig som studerar eller har en annan sysselsättning.
Om rollen
Som webbdesigner hos oss kommer du att arbeta med både design och funktion. Omfattningen av arbetet beror på vilka arbetsuppgifter du tar ansvar för. I dagsläget handlar uppdraget främst om att skapa och vidareutveckla cirka fyra webbplatser.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Design och vidareutveckling av webbplatser
Hantering och utveckling av grafiska profiler
Arbete med UX och användarvänlig design
Uppdatering och underhåll av webbplatser i WordPress
Enklare bild- och grafisk produktion
Vi söker dig som:
Är trygg i att arbeta med grafiska profiler, design och UX
Har god erfarenhet av WordPress
Kan arbeta med HTML/CSS
Är van vid Canva och andra verktyg för bildredigering
Är strukturerad, självgående och har öga för detaljer
Meriterande
Erfarenhet av enklare videoredigering/fil
Erfarenhet av digital marknadsföring
Anställningsform
Deltid/vid behov
Flexibel omfattning beroende på arbetsuppgifterSå ansöker du
I din ansökan vill vi att du bifogar:
Personligt brev på svenska
CV
Produktportfölj
Ansök genom att skicka ovanstående till hr@gritacademy.se
.
Ansökningar med chatgpt eller liknande undanbedes.
Ange referensen Webbdesigner i din ansökan.
Vi gör löpande urval, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Oseriösa ansökningar undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: hr@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Webbdesigner". Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636) Arbetsplats
Grit Academy Jobbnummer
9695565