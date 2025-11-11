webbadministratör/prepress- operatör
2025-11-11
Webbadministratör för W2P
Vi söker en webbadministratör till vår prepressavdelning. Som webb-administratör kommer du främst att arbeta med vårt web-to-print system där kunder beställer trycksaker från oss. Du ansvarar även för uppdatering av vår hemsida. Andra uppgifter kan tillkomma utifrån behov och utifrån dina kompetensområden.
• Skapa nya sajter för nya kunder med anpassat utseende utifrån kundens önskemål. De skapas från en mall och stylas med CSS. Extra funktioner kan utvecklas med HTML och Javascript (Systemet är byggt i ASP).
• Skapa vissa grafiska element för sajterna i Photoshop/Illustrator.
• Underhålla befintliga sajter med uppdatering av produkter, produktinformation samt hantering av användare.
• Support för användare av W2P-sajterna, främst via mail men även telefon.
• Skriva användarmanualer för W2P-sajterna i InDesign.
• Se till att kopplingen mellan beställningssajter, affärssystem och produktionssystem fungerar och skapa digitala utskriftsmallar i Prinect.
• Sköta uppdateringar på hemsidan som är byggd med PHP och CSS.
Krav på den sökande:
• Du bör vara en van datoranvändare, vi jobbar i Mac- och PC-miljö.
• Goda kunskaper inom HTML och CSS.
• Ha lätt att förstå webbprogrammering och uppbyggnad av webbsidor.
• Kunskap inom PHP, Javascript och ASP är meriterande men inget krav.
• Grundläggande kunskaper i Adobe-programmen. Du kommer främst att arbeta med Photoshop, InDesign och Acrobat.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både Svenska och Engelska.
• Serviceinriktad med en vilja att hjälpa till och göra det så enkelt för användarna som möjligt.
• Bra ordningssinne för att hålla koll på kontinuerliga uppdateringar och förändringar som behöver göras.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: martin@larssonoffsettryck.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larsson Offsettryck AB
