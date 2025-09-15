Warehouse Specialist
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som Warehouse Specialist blir du en del av Logistik Center i Arboga. Vi är idag 15 personer och ansvarar för allt material som flödar genom Saab inom Arbogas teknikpark. Hos oss kommer du att genomföra godsmottagning, ankomstkontroller, förrådshållning och utlämning av material samt avsändning. Rollen innebär daglig kontakt med våra kunder som främst är interna kollegor på Saab.
Med rätt motivation och vilja finns möjligheter att driva flera av de förbättrings-/utvecklingsarbeten vi genomför inom sektionen. Vi strävar efter ständigt förbättringsarbete och att göra varandra bättre varje dag.
Vi söker dig som är nyfiken och serviceinriktad. Vi ser gärna att du trivs i en miljö som präglas av samarbete eftersom rollen innebär mycket kontakt med andra gränssnitt. Det förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga på svenska och engelska i både tal och skrift, samt att du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete.
I rollen ingår även att hantera flygande materiel vilket innebär att kvalitet och säkerhetsstänk är viktiga ledord för oss och det ställer krav på att du kan arbeta på ett noggrant sätt och har god data- och systemvana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hos oss är det viktigt att vi alltid stöttar och hjälper varandra att ständigt utvecklas. Därför ser vi gärna att du är nyfiken och vill bidra vårt förbättringsarbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
