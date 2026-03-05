VVS-Montör

Bra Byggservice i Göteborg AB / VVS-jobb / Partille
2026-03-05


Visa alla vvs-jobb i Partille, Göteborg, Lerum, Mölndal, Härryda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bra Byggservice i Göteborg AB i Partille

Vi söker en driven och erfaren VVS-montör / rörläggare
Vi söker nu en självständig och engagerad VVS-montör/rörläggare till vårt team.
Vi arbetar med totalrenovering av bostäder, med fokus på badrum och kök.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Som VVS-montör hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Nyinstallation av avlopp och golvbrunnar
Förberedelse av badrum och kök inför renovering
Dragning av vatten- och avloppsrör
Komplettering av VVS-installationer efter färdig renovering
Montering av badrumsmöbler och sanitetsporslin
Samarbete med andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som VVS-montör/rörläggare
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt men även fungera väl i team
Har god förståelse för renoveringsprojekt i bostäder
Innehar B-körkort

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: info@brabyggservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bra Byggservice i Göteborg AB (org.nr 556944-2667)
Industrivägen 57 (visa karta)
433 61  SÄVEDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9780415

Prenumerera på jobb från Bra Byggservice i Göteborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bra Byggservice i Göteborg AB: