VVS-ingenjör
Stillingsbeskrivelse
Vi på Ramboll söker nu en VVS-ingenjör som vill ta nästa steg och bidra till spännande, varierande projekt.
Vill du vara med och göra skillnad i en värld i stort behov av förändring och samtidigt få utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor?
Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet av VVS i kombination med din nyfikenhet kring innovativa tekniska lösningar för att tillsammans med engagerade kollegor bidra till vår fortsatta resa mot att forma morgondagens hållbara samhällen. Vi är intresserade av att veta vad du skulle vilja arbeta med och hur vi kan berika varandras utveckling.
Din nya befattning
Som VVS-konstruktör kommer du att jobba i projekt som sträcker sig över olika storlekar och komplexitet. Med din erfarenhet kommer ditt huvudsakliga fokus att vara på att utveckla tekniska lösningar tillsammans med uppdragsledaren, upprätta ritningar och samverka till att projekten följer både tidsplan och budget.
Många av våra projekt är multidisciplinära, vilket innebär att du kommer att samarbeta nära med experter inom andra områden, som konstruktion, el och automation. På Ramboll får du möjligheten att arbeta i små, agila team samtidigt som du har tillgång till det stora bolagets globala resurser och erfarenhet. Vi kombinerar det bästa från båda världarna för att skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Ramboll erbjuder en miljö där du kontinuerligt kan utvecklas. Oavsett om du har ambition att ta större ansvar som uppdragsledare eller fördjupa dig inom ditt tekniska område, får du det stöd du behöver för att växa och nå dina mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Konstruktion/Projektering av VVS-tekniska installationssystem
Vara en del i arbetet med nya digitala lösningar som kan effektivisera våra arbetsmetoder
Samarbeta tvärdisciplinärt med olika teknikområden på Ramboll, både nationellt och internationellt
Hålla dig uppdaterad inom fackområdet och bidra med nya lösningar.
Om dig
En utbildningsbakgrund som Civil-, Högskole-, YH- eller gymnasieingenjör med passande inriktning för tjänsten
Minst 2 års erfarenhet med VVS-projektering och rollen som konsult
Bakgrund inom installationsbranschen är meriterande
Ett starkt intresse av att leverera kvalité
Nyfikenhet inför digitalisering och hur vi kan utveckla vårt erbjudande till gagn för våra kunder
Förmåga till samarbete över både tekniska och geografiska gränser
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Din nya arbetsgrupp
Enheten är en del av Rambolls globala Service Line, Transformation & Public Buildings, där vi driver projekt inom både nyproduktion och ombyggnation av kommersiella och offentliga byggnader såsom kontor, bostäder, skolor-förskolor till universitetsbyggnader, badhus, sportcenter med mera. Vår organisationsstruktur möjliggör ett nära samarbete över kompetensområden och landsgränser, så att vi kan mobilisera rätt expertis för varje uppdrag - oavsett var den finns i organisationen.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30.
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
