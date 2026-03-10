VVS montör
Jobway AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en VVS montör med passion för teknik och hållbara lösningar? Vill du vara med och forma framtiden inom värmepumpsbranschen? Åt Heatio Energy söker vi nu en VVS montör inom framtidens energilösningar!
Vi söker nu en VVS montör inom energilösningar för att ta vår installationsavdelning till nästa nivå. Hos oss får du inte bara möjlighet att utvecklas inom en växande och innovativ bransch, utan du blir en del av ett dynamiskt företag som står inför en spännande tillväxtresa.
Vad erbjuder vi dig?
Generösa förmåner.
Snabbt växande företag som erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Arbeta med marknadsledande produkter och tekniska lösningar.
Hos oss är samarbete och kreativitet i fokus - du kommer att jobba nära både teknikteam och ledning.
Konkurrenskraftig lönPubliceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Installation av värmepumpar och värmesystem i både privata och kommersiella miljöer.
Säkerställa att installationerna håller högsta kvalitet och uppfyller kundens krav.
Arbeta nära ledande montör och andra teammedlemmar för att säkerställa effektiva och tidsenliga leveranser.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som montör inom värmepumpar eller liknande teknik.
Certifierad VVS montör.
Är självgående och ansvarstagande.
Har en passion för hållbara energilösningar och vill vara med och påverka branschen.
Talar och skriver svenska obehindrat samt B körkort.
Låter detta intressant?
I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Om företaget
Heatio grundades 2021 med en klar vision: att effektivisera och förenkla installationsprocessen för värmepumpar. Med en passion för innovation och hållbara lösningar hjälper vi fastighetsägare att välja rätt värmepump och säkerställa smidig drift för långsiktig klimatvänlighet.
Vår mission är att göra energiomvandling enkel och anpassad. Genom att kombinera teknisk expertis med kundfokus, vill vi erbjuda hållbara lösningar som förbättrar våra kunders livskvalitet och minskar miljöpåverkan. Heatio särskiljer sig genom sitt egenutvecklade IT-system som optimerar hela kundresan - från offertförfrågan till installation. Med ett kundanpassat gränssnitt erbjuder vi tydliga offerter och transparenta prisbilder. Hos oss är kunden alltid i fokus. Vi erbjuder ett brett utbud av servicepaket, från driftoptimering och övervakning till årliga platsbesök för att säkerställa optimal drift och livslängd för varje installation Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9786478