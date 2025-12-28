VVS Montör
Precision VVS & Byggteknik Sverige AB / VVS-jobb / Stockholm
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Precision VVS & Byggteknik Sverige AB i Stockholm
Vi på Precision söker nu fler medarbetare på VS sidan då vi får in fler projekt och behöver stärka vårt gäng. Vi är belägna i Hägersten och arbetar runt om i hela Stockholm.
Vi erbjuder ett stimulerande, varierande och utmanande arbete med konkurrenskraftig lön, prestationsbundet bonussystem och förmåner såsom friskvård etc. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Svenska till tal och & skrift är ett krav.
B-Körkort är meriterande.
Erfarenhet för att kunna arbeta självständigt är ett krav.
Vi är medlemmar i Installatörsföretagen och företaget har kollektivavtal. Vi är anslutna till Säkervatten.
Det självklara är att man har god arbetsmoral och tar sitt arbete seriöst.
Vi har starka värderingar för trivsel, respekt och ärlighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: jobb@precisionvvs.se Arbetsgivarens referens
