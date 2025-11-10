Vitvarumontör Halmstad
Kommer & Installerar Sverige AB har varit verksamma i snart 15 år och är specialister på leverans och installation av vitvaror samt TV-apparater.
Vi samarbetar med flera stora butikskedjor, bostadsrättsföreningar och företag, och har byggt upp ett starkt rykte som en pålitlig partner med fokus på kvalitet, service och yrkesstolthet.
Vi erbjuder trygga anställningar, är anslutna till kollektivavtal och arbetar ständigt för att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.Om tjänsten
Som vitvarumontör i Halmstad blir du en viktig del av vårt team.
Arbetet är varierande och innebär både leveranser, installationer och kundkontakt.
Du utgår från Halmstad och arbetar självständigt i regionen, i nära samarbete med vårt planeringskontor.Dina arbetsuppgifter
Leverera och installera vitvaror, TV-apparater och annan hemelektronik.
Ha daglig kontakt med både privatpersoner och företagskunder.
Utföra arbetet noggrant, säkert och med hög servicegrad.
Arbetstider / tjänsteomfattning
Heltid, vardagar kl. 07.00-16.00.
Viss övertid kan förekomma vid behov.
Vi söker dig som gillar att se direkt resultat av ditt arbete - att montera, leverera och lämna nöjda kunder efter varje uppdrag.
Vad vi erbjuder
Internutbildning där du får gå bredvid erfaren montör och lära dig arbetet från grunden.
Självständigt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att utvecklas i en växande bransch.
Trygg anställning i ett stabilt företag med snart 15 års erfarenhet.
Hos Kommer & Installerar får du stabilitet, schyssta villkor och en arbetsgivare som tror på långsiktiga relationer - både med kunder och anställda.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Positiv, händig och noggrann.
I god fysisk form - arbetet är bitvis fysiskt krävande.
Serviceminded och van vid kundkontakt.
Självständig, flexibel och ansvarsfull.Kvalifikationer
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av vitvarumontage eller liknande yrken (t.ex. fastighetstekniker, installatör, mekaniker eller snickare).
Grundläggande elkunskaper.
Erfarenhet av installation av TV, ljudsystem eller annan elektronik.Så ansöker du
Är du intresserad? Skicka din ansökan redan idag!
Vi går igenom ansökningar löpande.Kontaktperson för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av Daniel Spasic, Kommer & Installerar Sverige AB daniel@kommer-installerar.se
