Visstidsanställning hälsovetare
ABF Göteborg Vuxenutbildning AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2025-08-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ABF Göteborg Vuxenutbildning AB i Göteborg
, Lerum
, Kungsbacka
, Uddevalla
, Färgelanda
eller i hela Sverige
Vi söker personal för att undervisa individer som står utanför arbetsmarknaden och som är involverade i olika insatser som beställs av Göteborgs stad.
Syftet med insatserna är ofta att stärka språklig kommunikation, digital kompetens och höja deras kompetens i yrkes- och arbetsmarknadsrelaterade begrepp. Deltagarna ska också kunna få hjälp med att närma sig arbetsmarknaden och delta i det svenska samhällslivet.
Insatsernas omfattning varierar i tid och rum. Områden som berörs är:
* Språk
* Hälsa
* Arbetsliv och samhällsliv
* Digital kompetens (grundläggande)
* Coaching till arbetsliv eller studier Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifter ingår det bl a att kartlägga deltagares hälsa och vad som påverkar den. Utifrån resultaten diskuterar man tillsammans vad deltagare behöver förändra för att må bättre och planera och genomföra studiebesök, promenader, korta gympapass o dyl utifrån deltagares möjligheter.
Man åläggs också att göra personliga hälsoprogram eller hälsoprofiler för att motivera personen till en mer hälsosam livsstil.
Dessutom behöver man kunna inspirera andra till att göra förändringar i sin livsstil som påverkar hälsan. Det är bra om du har en önskan om att vilja göra skillnad människor.
Vår målgrupp är människor som inte har tillräckliga kunskaper i svenska eller är mycket språksvaga och står långt från arbetsmarknaden. Kvalifikationer
Du har några års arbetslivserfarenhet och vi ser gärna att du har erfarenhet av andra kulturer och kunskaper i flera språk än svenska. Du tycker om, och ser möjligheterna med att arbeta tillsammans i arbetslag och har lätt att anpassa dig till olika stora grupper och elevers olika behov - det krävs stort tålamod och god förmåga att möta olika deltagare vi får in via Göteborgs stad. Du har intresse och vana av att arbeta med digitala verktyg. Meriterande är om du har erfarenheter av att arbeta med vuxenutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
* Krav att du har en kandidatexamen inom hälsovetenskap eller motsvarande.
* Det är meriterande om man har erfarenhet av att arbeta med personer med låg litteracitet och kan somaliska/arabiska/persiska, men absolut inget krav. Anställningsvillkor
Det är en visstidsanställning på 40% med start i början på september och avslut i december.
Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega och fackförbunden Sveriges lärare och Vision.
På ABF Vux har alla medarbetare semestertjänst med 30 dagars semesterrätt. Som lärare har du ett flexibelt arbetstidsavtal. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt, dock senast 22 augusti 2025.
Bifoga underlag som styrker din utbildning t.ex. legitimation och behörighetsförteckning.
Innan anställningsavtal upprättas kan du behöva visa utdrag ur belastningsregistret.
Till rekryteringsföretag och annonsförsäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla förfrågningar från annonsförsäljare och rekryteringsföretag i denna rekrytering.
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF jobb, en del av ABF vux erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finn även i Helsingborg, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vår distansutbildning växer och finns nu i flertalet kommuner från norr till söder. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Abf Göteborg Vuxenutbildning AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Projektledare AMI
Olga Lundqvist olga.lundqvist@abfvux.se Jobbnummer
9450567