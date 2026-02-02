Violin 1 Tutti
Kungliga Operan AB
2026-02-02
Kungliga Hovkapellet
Musikchef Alan Gilbert
Söker
VIOLIN 1 TUTTI
Tillsvidareanställning på 100% med inledande provtjänstgöring efter överenskommelse.
Provspelningen äger rum efter personlig kallelse vid Kungliga Operans Ateljéer, Elektronvägen 30, 141 49 Huddinge
23-24 april 2026
Ansökan till provspelningen ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2026.
Registrera din ansökan på www.muvac.com
där du även finner obligatoriska stycken, orkesterutdrag och detaljerade instruktioner.
För frågor om provspelningen, vänligen kontakta: provspelning.hovkapellet@operan.se
Facklig företrädare SYMF, Fredrik Söhngen +46 70 742 19 53, fredrik.söhngen@operan.se
Kungliga Hovkapellet firar 500 år i år 2026!
I 500 år har Kungliga Hovkapellet haft en central roll i det svenska musiklivet; sedan 1526 som kungahusets orkester och sedan 1773 även som Kungliga Operans orkester. Idag består Hovkapellet av 105 musiker. Som medlem i Kungliga Hovkapellet blir du del av en unik, levande orkestertradition och får jobba på en av världens vackraste arbetsplatser. Ersättning
Enl. SYMF kollektiva och lokala avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
