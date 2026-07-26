Vill du bli en av oss!?

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Söder Fönsterputs AB / Städarjobb / Skurup
2026-07-26


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Vi söker nu en fönsterputsare till vårt team. Arbetet är varierande, fysiskt och sker inomhus och utomhus året runt. Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor och möta kunder i olika miljöer.

Publiceringsdatum
2026-07-26

Dina arbetsuppgifter
Fönsterputsning och solcellstvätt hos privatpersoner och/eller företag
Utomhusarbete i alla väder
Arbete på höjd (stege/lift)
Samarbete i team
Transport mellan olika uppdrag

Vi söker dig som
Är i god fysisk form
Inte är höjdrädd
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder
Har B-körkort ( krav)
Har hög arbetsmoral
Är en lagspelare med god teamkänsla
Är ansvarstagande, punktlig och noggrann

Tidigare erfarenhet av fönsterputs är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
Vi erbjuder
Ett aktivt och omväxlande arbete
Trevliga kollegor och bra sammanhållning
Introduktion och upplärning
Arbetskläder och utrustning
Lön enligt överenskommelse
Id06

Ort: Hylteberga Skurup ( egen bil är ett måste för att ta sig till kontoret)
Start: Omgående
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Tillsvidare

Arbetsort: På plats

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@soderfonsterputs.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söder Fönsterputs AB (org.nr 559109-7505)
Hylteberga 157 (visa karta)
274 92  SKURUP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Emilie Storm
info@soderfonsterputs.se

Jobbnummer
10011682

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