Säljare B2B Fastighetstjänster
Novia Fastighetspartner AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novia Fastighetspartner AB i Malmö
B2B-Säljare – Var med och bygg framtidens fastighetsbolag
Arbetsgivare: Novia Fastighetspartner
Placering: Malmö med omnejd
Anställningsform: Heltid | Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Vill du sälja tjänster som gör verklig skillnad?
Novia Fastighetspartner befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu en engagerad och affärsdriven B2B-säljare som vill vara med på vår fortsatta resa.
Vi söker dig som brinner för försäljning, motiveras av att skapa långsiktiga kundrelationer och vill vara en del av ett företag där kvalitet, engagemang och förtroende genomsyrar allt vi gör.
Hos oss blir du inte en säljare bland många – du blir en viktig del av ett växande företag där dina insatser har stor betydelse för vår fortsatta utveckling.
Om Novia Fastighetspartner
Novia Fastighetspartner är ett modernt service- och fastighetsbolag med fokus på långsiktiga samarbeten och hög kvalitet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag och offentliga verksamheter.
Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat:
Fastighetsskötsel
Teknisk fastighetsförvaltning
Fastighetsteknik
Lokalvård
Utemiljö och grönyteskötsel
Trappstädning
Fastighetsjour
Säsongsunderhåll
Specialanpassade servicelösningar
Vi tror på personlig service, snabb återkoppling och hög kvalitet i varje uppdrag. Genom engagerade medarbetare och ett lösningsorienterat arbetssätt bygger vi långsiktiga relationer med våra kunder.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som B2B-säljare ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Du arbetar självständigt med hela försäljningsprocessen – från prospektering och första kundkontakt till offert, förhandling och avtal.
Du kommer att bearbeta bland annat:
Bostadsrättsföreningar
Fastighetsägare
Fastighetsförvaltare
Kommuner
Företag
Offentliga verksamheterArbetsuppgifter
Aktivt söka upp nya kunder.
Boka och genomföra kundmöten.
Identifiera kundernas behov.
Presentera våra tjänster och lösningar.
Ta fram offerter och avtal.
Följa upp affärer och skapa långsiktiga relationer.
Arbeta mot individuella och gemensamma försäljningsmål.
Representera Novia Fastighetspartner vid nätverksträffar och kundevent.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning.
Är van att arbeta mot budget och uppsatta mål.
Är affärsmässig, självgående och ansvarstagande.
Har lätt för att skapa förtroende hos kunder.
Är strukturerad och trivs med frihet under ansvar.
Har god datorvana och kan arbeta i CRM-system.
Har mycket god svenska i tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller Facility Management.
Eget kontaktnät inom fastighetssektorn.
Erfarenhet av upphandlingar och avtalsförhandling.
Vi erbjuder
Hos Novia Fastighetspartner får du möjligheten att arbeta i ett företag med höga ambitioner och korta beslutsvägar där din insats gör skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
Konkurrenskraftig fast lön.
Generös provisionsmodell utan lönetak.
Tjänstebil eller bilersättning.
Mobiltelefon och dator.
Friskvårdsbidrag.
Stora utvecklingsmöjligheter.
En trygg arbetsgivare med höga ambitioner.
Ett engagerat team där samarbete och kvalitet står i centrum.
Är du vår nästa kollega?
Vi söker dig som vill vara med och bygga något långsiktigt. Om du drivs av affärer, uppskattar frihet under ansvar och vill representera ett företag med höga kvalitetskrav är du varmt välkommen att söka tjänsten.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till:info@noviafastighetspartner.se
Välkommen till Novia Fastighetspartner – där kvalitet, service och långsiktiga relationer skapar framtidens fastighetsförvaltning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@noviafastighetspartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novia Fastighetspartner AB
(org.nr 559538-3802)
Kvarnbyvägen 64 (visa karta
)
212 36 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011673