Kundtjänstmedarbetare till Martin & Servera i Enköping
Martin & Servera Aktiebolag / Kundservicejobb / Enköping Visa alla kundservicejobb i Enköping
2026-07-26
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Martin & Servera Logistik är navet i vår verksamhet där tusentals leveranser dagligen når kunder över hela Sverige. Vi bygger nu upp vår kundtjänst och söker dig som vill vara med på resan! En möjlighet för dig som trivs i en roll med stort ansvar, många kontaktytor och chans att påverka både arbetssätt och kundupplevelse.
Om rollen
I rollen som kundtjänstmedarbetare arbetar du i team där ni tillsammans hanterar både 1st line och 2nd line-support. Du är ofta kundens första kontakt och ansvarar för att ge snabb, professionell och lösningsorienterad service. Samtidigt är du en viktig länk mellan kund och interna funktioner.
Det dagliga arbetet består till stor del av att hantera inkommande ärenden och säkerställa att de får rätt hantering från start. Du löser enklare ärenden direkt och ansvarar för att mer komplexa frågor smidigt tas vidare internt, så att kunden får en så bra upplevelse som möjligt. På så sätt bidrar du till hög kundnöjdhet och långsiktiga relationer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Ta emot och hantera ärenden via telefon, mejl och chatt
Registrera och utreda reklamationer såsom plockfel, saknat eller fellevererat gods
Hantera frågor kring leveranser, fakturor, returer och krediteringar
Säkerställa att ärenden förs vidare till rätt funktion (t.ex. transport, lager, ekonomi eller försäljning)
Vidta åtgärder som budbokning och kundkontakt vid avvikelser
Följa upp ärenden och bidra till förbättringar i arbetssätt och processer
Du arbetar i ett högt tempo där du hanterar flera ärenden parallellt. En viktig del av rollen är också att bidra till ständiga förbättringar genom att identifiera mönster i ärenden, förstå orsaker och föreslå lösningar tillsammans med andra delar av organisationen.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll och motiveras av att lösa problem och skapa värde för både kunder och kollegor.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har gymnasieutbildning
Har erfarenhet av kundtjänst eller annat likvärdigt serviceyrke
Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Har god systemvana och lätt för att lära dig nya arbetssätt
Är trygg i att fatta egna beslut och ta initiativ
Det är meriterande om du har erfarenhet av logistik, försäljning eller system som SAP och Power BI.
Som person är du serviceinriktad och kommunikativ med en god förmåga att skapa förtroende i kontakt med både kunder och kollegor. Du arbetar lösningsorienterat, har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att samarbeta i team. Rollen ställer krav på att du kan hantera ett högt tempo, prioritera mellan olika ärenden och behålla lugnet även när mycket händer samtidigt.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad på vårt lager i Enköping där cirka 440 medarbetare arbetar. Du kommer att tillhöra kundtjänstteamet som totalt består av cirka 15 medarbetare, där majoriteten är placerade i Norrköping. I Enköping kommer ni att vara ett mindre team på omkring tre personer som arbetar nära övriga kundtjänstkollegor.
I teamet finns en bra blandning av erfarenheter och kompetenser. Vi samarbetar tätt mellan orterna och har en öppen dialog där vi är tydliga i vår återkoppling. Vi anpassar oss efter vardagen och håller humöret uppe även när allt inte går som planerat. På så vis bidrar vi varje dag till ett gott samarbetsklimat. Viktigast av allt är att vi trivs tillsammans och har kul på jobbet.
Hos oss får du ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis friskvårdsbidrag samt subventionerad frukost och lunch.
Urvalsprocessen
Martin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här . Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även bakgrundskontroll.
Anställningsform: tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid, vardagar kl. 8-17
Tillträde: september-oktober
Sista ansökan: 2026-08-23. Vi jobbar med löpande urval så ansök redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Adress: Varggatan 6, 749 40 Enköping
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta gruppledare Kundtjänst Cattarina Eriksson, cattarina.eriksson@martinservera.se
, för frågor om urvalsprocessen kontakta HR-partner rekrytering Alva Hammarstedt mailto:alva.hammarstedt@martinservera.se
Facklig kontakt: Unionen - Antonio Gallego, mailto:antonio.gallego@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
749 40 ENKÖPING Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
10011678