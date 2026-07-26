Administratör / Kontorsansvarig till tandläkarpraktik
Praktikertjänst Aktiebolag / Administratörsjobb / Söderköping Visa alla administratörsjobb i Söderköping
2026-07-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-26Beskrivning
Vi söker en administratör och kontorsansvarig som ansvarar för den interna administrationen och den dagliga kontorsdriften. Tjänsten innebär inget patientmottagande eller receptionsarbete.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga kontorsadministrationen.
Organisera och arkivera administrativa handlingar.
Hantera leverantörsfakturor och administrativa underlag.
Beställa kontors- och förbrukningsmaterial.
Samordna inköp och leveranser.
Administrera personalhandlingar och schemaunderlag.
Hantera digital dokumentation och interna register.
Ge administrativt stöd till verksamhetschefen.
Samordna administrativa uppgifter och kontorsrutiner.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete eller kontorsadministration.
God datorvana.
God organisatorisk förmåga och noggrannhet.
Flytande kunskaper i persiska, i tal och skrift, eftersom den interna kommunikationen med verksamhetschefen sker på persiska.Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad.
Ansvarstagande och självständig.
God samarbetsförmåga.
Serviceinriktad i det interna arbetet.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en långsiktig anställning i en professionell arbetsmiljö med möjlighet att bidra till utvecklingen av verksamhetens administrativa funktion.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Breda Gränd 3 (visa karta
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614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Tandvård, Östergötlands län, Friska Tänder Kontakt
Bahare Mir bahare.mir@ptj.se Jobbnummer
10011677