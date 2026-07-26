Lagerkoordinator till Lenoites
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2026-07-26
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Lagerkoordinator till Lenoites
Lenoites är ett svenskt premium beauty-varumärke med växande försäljning i Sverige och internationellt. Våra produkter säljs via vår egen e-handel och genom etablerade återförsäljare och marknadsplatser, bland annat Lyko, KICKS, MEDS och Zalando.
Vi är ett mindre och entreprenöriellt team med höga ambitioner och stort fokus på kvalitet, kundupplevelse och långsiktig tillväxt. Som en del av vår fortsatta utveckling planerar vi nu att etablera en intern lagerfunktion i Borås.
Vi söker därför en självgående och strukturerad lagerkoordinator som vill vara med och bygga upp funktionen från start. Det här är en operativ roll för dig som tycker om att arbeta praktiskt med lager, order och leveranser, men som också har erfarenheten och initiativförmågan att skapa ordning, effektiva flöden och tydliga arbetssätt.
Om rollen
Som lagerkoordinator får du ett självständigt ansvar för den dagliga lagerdriften. Du kommer att vara delaktig i hur lagret organiseras, exempelvis när det gäller hyllplacering, lagerzoner, plockflöden och praktiska rutiner.
En stor del av det dagliga arbetet består av att plocka, packa och skicka beställningar från vår egen e-handel och externa marknadsplatser. Snabba, korrekta och välpaketerade leveranser är en viktig del av kundupplevelsen.
Du kommer även att hantera B2B-leveranser till återförsäljare, butikskedjor och logistikhubbar. Dessa leveranser kan ställa särskilda krav på exempelvis märkning, bokning, dokumentation och leveransvillkor.
Våra produkter består huvudsakligen av små och lätta beautyprodukter, vilket innebär en ren och fysiskt smidig lagermiljö jämfört med många traditionella lagerverksamheter.
Du rapporterar till vår Senior Operations Specialist och arbetar nära övriga delar av verksamheten, bland annat e-handel, kundservice och PR. Rollen har inget personalansvar.
Exempel på arbetsuppgifter
Vara med och bygga upp lagerstruktur, lagerlayout och praktiska arbetsflöden
Planera och genomföra den dagliga lagerdriften
Hantera inleveranser och registrering av inkommande varor
Plocka, packa och skicka B2C-beställningar
Förbereda och koordinera B2B-leveranser till återförsäljare och logistikhubbar
Säkerställa att leveranser skickas korrekt och i tid
Hantera lagersaldon och genomföra löpande inventeringar
Hantera returer, avvikelser och reklamationer kopplade till order och leveranser
Paketera och skicka servicematerial till butiker
Förbereda PR-utskick och leveranser till influencers och samarbetspartners
Ha kontakt med transportörer och andra externa parter
Bidra till att förbättra rutiner, flöden och arbetssätt
Vid behov hjälpa till med kundservice och first-line support till både företag och privatpersoner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av självständigt lagerarbete, orderhantering eller e-handelslogistik
Är van vid plock, pack, inleveranser och inventering
Har förmåga att skapa struktur och ordning
Kan planera och prioritera ditt eget arbete
Tar ansvar för att beställningar skickas korrekt och i tid
Är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Trivs med att kombinera praktiskt arbete med viss administration
Har god dator- och systemvana
Kommunicerar obehindrat på svenska
Kan kommunicera professionellt på engelska
Du behöver inte ha varit chef eller haft personalansvar. Däremot behöver du ha tillräcklig erfarenhet för att självständigt kunna ta ansvar för den dagliga lagerverksamheten och bidra till hur funktionen ska byggas upp.
Det är meriterande om du har erfarenhet av e-handelslager, B2C- och B2B-leveranser, större återförsäljare, butikskedjor, logistikhubbar, externa marknadsplatser, kundservice eller olika lager-, order- och fraktsystem.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp en ny lagerfunktion från grunden
Stort inflytande över struktur och praktiska arbetssätt
En självständig roll med tydligt ansvar
En modern och ren lagermiljö med små och lätta produkter
Nära samarbete med olika delar av verksamheten
Möjlighet att utvecklas i takt med att Lenoites växer
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Borås.
Ansökan sker via vår karriärsida: https://careers.lenoites.com/jobs/8127335-lagerkoordinator-till-lenoites
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår karriärsida https://careers.lenoites.com/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lenoites AB
(org.nr 556998-1755)
Stormgatan 3 (visa karta
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504 64 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011681