Lagerarbetare till Candor
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2026-07-26
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Är du en duktig och noggrann truckförare/lagerarbetare med stort ordningssinne som vill ingå i ett lagerteam som ansvarar för samtliga komponeneter till den interna verksamheten? Vill du jobba på ett mindre verkstadsföretag med med stort eget ansvar där du blir delaktig i hela lagerprocessen?
Då kan det vara DIG vi söker!Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som lagerarbetare på Candor kommer du att:
• Ingå i ett mindre team med erfarna kollegor.
• Bli delaktig i hela lagerprocessen och ansvara för inleverans, lagerhållning och plockorder till den interna produktionen.
• Få stort eget ansvar samt ha kontakt med inleverans och köra mycket gods med truck internt.
• Ansvara för lagerhållning i plockautomat.
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av lagerverksamhet och har stor vana av truckkörning.
Dina personliga egenskaper präglas av ordning och reda.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har truckkort och stor truckvana.
Har erfarenhet av att arbeta med inkommande gods och intern lagerhållning.
Behärskar svenska väl, både i tal och skrift.
Har B-körkort (ett krav).
Meriterande kvalifikationer:
Praktisk erfarenhet av att arbeta med plockautomat.
Vana av affärssystemet Monitor.
Erfarenhet av att arbeta i mindre team med eget ansvar.
Din profil
Vi tror att du är en person som:
Är en noggrann lagspelare som trivs med att arbeta i mindre team.
Är strukturerad och samtidigt har en positiv servicekänsla internt.
Om Candor
Candor är specialiserade på ytbehandlings och vattenreningsutrustningar. Candor säljer helhetslösningar, tillverkar och installerar samt ansvarar för service hos våra kunder som finns över hela världen.
Vår företagskultur kännetecknas av delaktighet, engagemang och där individens deltagande roll är en viktig del i företaget. Hos oss får du möjligheten att växa i en spännande och varierande arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande roll i ett erfaret team. Du får möjlighet att vara med i hela lagerkedjan och arbeta långsiktigt i ett företag där sammanhållning, struktur och personlig utveckling värderas högt.
Välkommen till Candor. En plats där du kan växa och bidra!Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till Candor samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Märk ansökan med "Lager Candor" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: magnus.bagge@completepartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Complete Partner Norrköping AB
(org.nr 556116-7585) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011650