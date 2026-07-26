Söker glada medarbetare

B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-07-26


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos B. King 2 AB i Göteborg, Kungälv, Kungsbacka, Stenungsund, Laxå eller i hela Sverige

För många är en anställning på Burger King den första anställningen och en bra väg in i arbetsmarknaden. Om du sätter värde på service, naturlig smak och kvalitet har du kommit rätt. Vår personal ger allt. Självklart stöttar vi dem i deras karriärer med regelbunden utbildning. Burger King är ett av världens största restaurangföretag. Och självklart är engagerade, motiverade och trevliga medarbetare nyckeln till vår framgång. Vill du gå med i ett starkt team och göra varumärket BURGER KING® ännu mer framgångsrikt?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: Hugo@bking.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B. King 2 AB (org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta)
411 06  GÖTEBORG

Arbetsplats
B King 2 AB

Kontakt
Hugo Fondin
hugo@bking.se

Jobbnummer
10011669

Prenumerera på jobb från B. King 2 AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos B. King 2 AB: