Söker glada medarbetare
B. King 2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-26
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För många är en anställning på Burger King den första anställningen och en bra väg in i arbetsmarknaden. Om du sätter värde på service, naturlig smak och kvalitet har du kommit rätt. Vår personal ger allt. Självklart stöttar vi dem i deras karriärer med regelbunden utbildning. Burger King är ett av världens största restaurangföretag. Och självklart är engagerade, motiverade och trevliga medarbetare nyckeln till vår framgång. Vill du gå med i ett starkt team och göra varumärket BURGER KING® ännu mer framgångsrikt? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: Hugo@bking.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare B. King 2 AB
(org.nr 559443-3350)
Postgatan 47 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
B King 2 AB Kontakt
Hugo Fondin hugo@bking.se Jobbnummer
10011669