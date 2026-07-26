Kicks Borås City Söker Butikschef
Kicks Group AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-07-26
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KICKS söker en sprudlande/energisk och affärsmässig butikschef som helt enkelt älskar att jobba i butik!
Med målet att varje KICKS butik skall vara den ultimata skönhetsdestinationen söker vi butikschefen med stort intresse för affären och som stimuleras av att se sina medarbetare lyckas nå uppsatta mål och utvecklas i sitt arbete.
Ditt fokus som butikschef är att vara en coachande ledare för att utveckla dina medarbetare samt att driva din butik affärsmannamässigt. Du har ansvaret för att alla kunder som besöker butiken blir behandlade med Top Class Service och att varje besökare får en lustfylld köpupplevelse. Som butikschef ansvarar du för bland annat löne- och utvecklingssamtal, teammöten, mål- och resultatdiskussioner. Du har fullt ansvar för butiksdriften, att kampanjer och aktiviteter genomförs enligt marknadsplan samt att gällande resultatmål, nyckeltal och budget uppnås.
Helg och kvällsarbete ingår i tjänsten.
Nyckelord för dig vi letar efter är: ambitiös, professionell, energisk och strukturerad. Du är redo att göra KICKS till en butik som kunderna älskar!
Vidare är du en engagerad och motiverande person med intresse för affären och som verkligen önskar att jobba för KICKS. Du tycker om att jobba i ett högt tempo i ett dynamiskt företag där du kan vara med och påverka utvecklingen. Du inser vikten av att vara en förebild i alla lägen. Du motiveras och drivs av att se andra lyckas!
Vi söker dig som:
Är kund- och resultatorienterad
Ser tillgänglighet för medarbetare som en självklarhet i ditt arbete
Är en god relationsbyggare och har en positiv människosyn
Besitter personlig mognad
Har ledarerfarenhet
Har ett stort intresse för såväl försäljning som våra produkter
Trivs med att arbeta under distansledarskap
Vi erbjuder dig möjligheten att:
Vara med och leda KICKS utveckling
Leda och utveckla medarbetare
Utveckla dig själv som ledare
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Är du den vi söker? Välkommen in med din ansökan redan idag. Vi intervjuar löpande. Sista ansökningsdag är 25 aug 2026.
Är du nyfiken på allt spännande som händer hos oss, ta en titt på vår Linkedin-sida här.
KICKS anställer inte minderåriga, skulle du vara under 18 och har intresse av KICKS är du välkommen att söka praktik direkt via Butikschef. KICKS genomför bakgrundskontroll på slutkandidater.
På KICKS tror vi på jämlikhet, inkludering och mångfald och vet att olika erfarenheter tar oss framåt. Därför ser vi positivt på sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund och livserfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2532743-2116524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kicks Group AB
(org.nr 556432-9281), https://careers.kicks.se
Stora Brogatan 12 (visa karta
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503 30 BORÅS Arbetsplats
Kicks Sverige Jobbnummer
10011664