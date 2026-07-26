Traktorförarare/Lantarbetare till Mjölkgård i Sandsjö, Blattnicksele
Jönsson, Max / Jordbruksjobb / Sorsele Visa alla jordbruksjobb i Sorsele
2026-07-26
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Traktorförarare/Lantarbetare till Mjölkgård i Sandsjö, Blattnicksele, Sorsele Kommun
Jag heter Max och driver en konventionell mjölkgård med 100 årskor som mjölkas i 2 st robotar samt ungdjur och 200ha åker
Söker dig som vill som huvudsyssla köra traktor i jordbruket, med alla förekommande sysslor heltid med tillsvidareanställning efter ök
Dina arbetsuppgifter kommer att vara traktorkörning , reparationer och underhåll samt djurskötsel vid behov
Tjänsten/arbetsuppgifterna kan anpassas efter dina styrkor, det viktigaste är att du är ordningsam, intresserad, självgående, lösningsfokuserad och öppen för att lära, vi har högt i tak och roligt på jobbet
B-körkort med traktorvana är ett krav, har du större körkort, kan du svetsa/meka är det meriterande
Lön enligt Ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: max.jonsson_87@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Traktorförarare/Lantarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönsson, Max
Sandsjö 111 (visa karta
)
924 92 BLATTNICKSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MJ Jordbruk & Entreprenad, Max Jönsson Jobbnummer
10011663