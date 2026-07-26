Tandsköterska till Dentiq i Sundbyberg

Dentiq Dental AB / Tandsköterskejobb / Sundbyberg
2026-07-26


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Är du en engagerad tandsköterska som vill utvecklas inom modern vuxentandvård?

NCPA Kliniker är en växande kedja med tre kliniker i Sundbyberg (Dentiq Dental), Spånga (Tandläkarhuset Spånga) och Solna (Tandläkarhuset Solna), alla med utmärkt läge nära pendeltågs- och tunnelbanestationer. Vi arbetar enbart med vuxentandvård och erbjuder ett brett spektrum av behandlingar i en modern, digital miljö. Den här tjänsten avser vår klinik Dentiq i Sundbyberg.

Vi söker nu en driven och positiv tandsköterska som vill arbeta i en dynamisk och serviceinriktad miljö där patientvård och kvalitet alltid står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-26

Om tjänsten
Rollen är varierad och omfattar patientomhändertagande, assistans vid behandlingar, sterilarbete samt receptions- och vissa administrativa uppgifter.

Erfarenhet av delegerat arbete är ett stort plus – vi satsar aktivt på att vidareutbilda våra tandsköterskor så att de kan ta större ansvar och bidra till ett effektivt patientflöde.

Våra behandlingar
• Implantatbehandlingar, både kirurgiska och protetiska
• Röntgendiagnostik med CBCT och panorama
• Avancerade endodontiska behandlingar
• Protetik med digitala avtryck (3Shape, Shining och Dexis)
• Tandreglering med Invisalign
• Konservativa behandlingar med mera

Vårt höga patientflöde innebär ett omväxlande arbete med goda möjligheter till utveckling och eget ansvar.

Vi söker dig som
• Är utbildad tandsköterska
• Är positiv, noggrann och serviceinriktad
• Trivs i ett högt tempo och gillar teamarbete
• Gärna har erfarenhet av delegerat arbete (meriterande)

Vi erbjuder
• En modern och digital arbetsmiljö med den senaste utrustningen
• Kontinuerlig vidareutbildning och utveckling i rollen
• Ett engagerat och stöttande team
• Centralt läge med utmärkta kommunikationer

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till majamickovic88@gmail.com. Vi intervjuar löpande, välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: majamickovic88@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska Sundbyberg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dentiq Dental AB (org.nr 559210-9655), https://dentiq.se
Stationsgatan 2 (visa karta)
172 68  SUNDBYBERG

Jobbnummer
10011680

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