Vikarierande underläkare
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-01-05
Fålhagens vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Fålhagens vårdcentral!
Är du underläkare med intresse för primärvård? Då kan du vara vår nya kollega. Vi erbjuder ett vikariat med start enligt överenskommelse och med möjlighet till framtida ST-tjänst. Du kommer att ha stora möjligheter att vara med och utveckla morgondagens arbetssätt inom vår verksamhet, bland annat genom teamarbetet med olika yrkesgrupper.
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att ha ett omväxlande arbete i nära samarbete med alla professioner på vårdcentralen. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av mottagningsarbete med omväxlande uppgifter. Tillsammans jobbar vi för invånarnas hälsa!
Din kompetens
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation, gärna med erfarenhet från arbete inom primärvård och ett framtida intresse av att utvecklas inom allmänmedicin. God förmåga att samarbeta över professionsgränserna är mycket viktig för våra arbetssätt. Du besitter en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, har god kännedom om det svenska sjukvårdssystemet och ser det goda bemötandet som ett av dina viktigaste verktyg i patientmötet. Vidare har du en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare på vårdcentralen.
Vår verksamhet
Fålhagens vårdcentral är en välfungerande, fullbemannad, ambitiös och utvecklingsinriktad verksamhet som ligger centralt i ett av Uppsalas mest attraktiva lägen i nära anslutning till resecentrum och tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi är drygt trettio medarbetare som ansvarar för omkring 10 000 listade patienter. På vårdcentralen arbetar alla professioner tillsammans för att ge patienten bästa möjliga omhändertagande. För att möta våra patienters skiftande behov och önskemål har vi öppet vardagar mellan klockan 7 - 17.
Vi strävar ständigt mot att hitta bra samarbetsformer på vårdcentralen och att möta våra patienters behov på ett nyfiket och personcentrerat sätt. Det allmänmedicinska förhållningssättet vill vi ska prägla allt vi gör.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta Mattias Sjöberg mattias.sjoberg@regionuppsala.se
(mattias.sjoberg@regionuppsala.se
)
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, bevis på legitimation och övriga bilagor relevanta för din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
