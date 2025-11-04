Vikarierande underläkare
2025-11-04
Verksamhetsområde kvinnosjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset omfattar sektionerna obstetrik och gynekologi inklusive reproduktionscentrum. Våra verksamheter bedriver både öppenvård och slutenvård och en stor del av produktionen består av högspecialiserad utomlänsvård. Vårt mål är att ge en utmärkt medicinsk vård med bra bemötande och god omvårdnad. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på samarbete mellan olika personalkategorier. Forskning är ett betydande inslag i verksamheten och vi samarbetar med många enheter inom och utanför sjukhuset. Kvinnosjukvården har också läkare under vidareutbildning inom obstetrik och gynekologi och vikarierande underläkare före AT som arbetar på akutmottagningen för gynekologi och på BB-avdelning.
Ditt uppdrag
Som vikarierande underläkare före AT arbetar du framför allt på akutmottagningen för gynekologi men även vissa dagar på BB-avdelning. Initialt går man en introduktion som omfattar att introduceras till arbete på akutmottagningen för gynekologi och BB-avdelning. Arbetet är förlagt till både dagtid, kvälltid och helger.
Då vi är ett universitetssjukhus bedrivs mycket undervisning inom vår verksamhet. Handledning av blivande kollegor kommer att ingå i uppdraget
Läkarexamen. Meriterande med vikariat och/eller vetenskaplig fördjupning inom området. Intresse för gynekologi och obstetrik.
Din kompetens
Vi fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga med alla professioner, ett empatiskt förhållningssätt och en god initiativförmåga. Du har en förmåga att sätta patienten i centrum och uppskattar varierande arbetsuppgifter inom både planerad och akut verksamhet. Du är har ett gott kliniskt omdöme och kan prioritera under hög belastning. Vid tillsättning av tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning under perioden 2025-12-15 tom 2026-12-14 på heltid.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
ST-chef Agnes Edling, tel. 018-611 66 17, agnes.edling@akademiska.se
Facklig kontaktperson SACO/UAL, Jenny Flink tel. 018-617 08 86
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga dokument som styrker din kompetens. Urval och tillsättning sker fortlöpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
