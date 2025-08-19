Vikarierande stödbiträde
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Danvikstulls dagliga verksamhet bedrivs daglig verksamhet enligt LSS.
Vi är en del av Område Utförare på Södermalms stadsdelsförvaltnings sociala avdelning. Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund för allt arbete vi utför.
Nu söker vi ett vikarierande stödbiträd till verksamheten under en tidsbegränsad period.
Vi erbjuder
Danvikstull är en daglig verksamhet med omkring 28 deltagare.
Vi är en daglig verksamhet för vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning med inslag av autism eller autismliknande tillstånd. Vi erbjuder social samvaro och lustfyllda aktiviteter främst inom det estetiska området.
Många av våra deltagare har en kombination av flera funktionsvariationer, har rörelsenedsättning och/eller saknar talat språk.
Vi arbetar för att skapa en kommunikativ miljö med en tydligt "talande" fysisk miljö anpassad efter deltagarnas behov, där personalen spelar en viktig roll. För att våra deltagare ska kunna vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten skapar vi en kommunikativ miljö anpassad efter dem.
Vi använder:
digitala verktyg i alla delar av verksamheten
tydliggörande pedagogiska och kognitiva hjälpmedel såsom datorer, iPads och smartboards.
Lokalerna om 900 kvadratmeter som fördelas på ett flertal aktivitets- och upplevelserum, ligger vid Danviksbron.
Arbetstiden är förlagd dagtid på vardagar.
Din roll
I våra dagliga verksamheter ligger LSS samt övrig lagstiftning inom socialt arbete som grund.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Följa stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys.
• Dokumentera i Parasol
• Arbeta självständigt och i team
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med målgruppen och att arbeta på daglig verksamhet. Vi värdesätter ett flexibelt arbetssätt där du ser vikten av att arbeta med långsiktiga mål.
Erfarenhet av alternativ kommunikation såsom ögonpekningsdatorer, Widgit online och stödtecken är meriterande.
Arbetet är socialt och innefattar många kontakter. En del av ditt uppdrag är också social dokumentation. Detta innebär att du bör behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Du är varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i. Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/
kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/södermalmsdf.
