Vikarierande Orderkoordinator Till Teledyne Flir!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-12-05
Teledyne FLIR söker en driven orderkoordinator till deras globala orderteam. Här får du en nyckelroll i att säkerställa smidiga orderflöden och bidra till deras leveransprecision i en dynamisk miljö med internationella kontakter.
OM TJÄNSTEN
Som orderkoordinator är du navet i Teledyne FLIRs orderflöde, från hantering av inkommande ordrar till koordinering med produktion och logistik. Du säkerställer leveranser i tid och att processer följer riktlinjer. Som person gillar du att ha många bollar i luften och att alltid hitta en bra lösning för både kund och internt. Rollen är inledningsvis ett vikariat på 12 månader med goda möjligheter till förlängning.
Hos Teledyne FLIR välkomnas du in i ett härligt gäng och du får med rätt inställning chansen att ta initiativ, visa framfötterna och utvecklas i en spännande roll som orderkoordinator. Teledyne FLIR är världsledande inom sitt område och de växer som bolag. De arbetar med den senaste tekniken i de högteknologiska värmekamerorna som både utvecklas och produceras på bolaget.
Vill du veta mer om Teledyne FLIRS kameror? Läs mer här!
Du erbjuds
• Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler och härlig stämning bland kollegorna.
• Interna utbildningar där du har möjlighet att utvecklas inom din roll.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för hela orderprocessen, från att ta emot och registrera beställningar till att planera och koordinera leveranser. Du kommer att vara en viktig länk mellan sälj, produktion och kund, och bidra till att bibehålla hög servicekvalitet och effektivitet.
• Hantera orderflödet från bokning till leverans.
• Frisläppa ordrar för produktion.
• Boka ordrar för säljorganisation.
• Nära kontakt med produktion och produktionsplanering gällande ordrar, ledtider och prioriteringar.
• Hantera returordrar, både interna och externa.
• Kommunikation med andra GSO-team, säljare och direkta kunder.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst ett års erfarenhet av att arbeta med orderregistrering och orderhantering.
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Har möjlighet att arbeta helg en gång i månaden.
• Goda kunskaper i officepaketet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ERP-system, gärna SAP.
• Kunskap om exportkontroll och licenshantering.
• Arbetslivserfarenhet inom kundservice.
• Har erfarenhet av att arbeta med Oracle som kommunikationssystem.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
Som person är du analytisk, kommunikativ, initiativtagande samt flexibel. Som person tycker du om samt motiveras av att driva arbetsuppgifter framåt och vill lära dig nya saker. Du är noggrann och har ett öga för att se detaljer.
Vänligen notera att en bakgrundskontroll är en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst.
Observera att övertidsarbete, inklusive en helg i månaden under periodslut, kan förekomma för att möta leveransmålen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
