Vikarierande lärare i Söderort
2025-10-17
Vill du ha ett roligt och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag?
Då är jobbet som skolvikarie hos oss på Precator Pedagogerna något för dig!
Som vikarie hos oss får du möjlighet att arbeta på olika skolor runt om i hela Stockholm - både i kommunala och fristående verksamheter. Det här är ett perfekt jobb för dig som vill samla värdefull erfarenhet, utvecklas och göra skillnad för elever i deras vardag.
Tjänsten kan leda till längre vikariat eller tillsvidareanställning hos någon av våra samarbetsskolor.
Hos oss har du stor flexibilitet och kan arbeta utifrån ditt eget schema - vilket gör att tjänsten passar utmärkt att kombinera med studier. Det går även bra att arbeta fem dagar i veckan för dig som vill jobba heltid.
Om rollen
Som skolvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro, ofta med kort varsel samma morgon. Ditt uppdrag kan variera mellan att undervisa enligt lektionsplanering, vara resursperson i klassrummet eller stötta enskilda elever. Du skapar trygghet, struktur och en positiv lärandemiljö för eleverna, oavsett uppdragets längd.
Du kan bli bokad för arbete inom:
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola (årskurs F-9)
Hos oss matchas du alltid personligt till de uppdrag som passar utifrån din kompetens och erfarenhet. Du har en personlig kontakt hos oss som stöttar dig när du behöver före, under och efter jobbet. Självklart får du en introduktion innan du börjar.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att leda en klass på ett tryggt och tydligt sätt
• Har inlett studier på eftergymnasial nivå och/eller har annan relevant erfarenhet av arbete med barn och ungdomar såsom engagemang inom idrottsföreningar eller liknande ungdomsverksamhet
• Vill vara en positiv förebild för elever
• Är beredd att ta ansvar och initiativ och vill samarbeta med andra
• Kan jobba minst 3 dagar i veckan (för studenter gäller minst 1 dag/vecka).
• Är beredd att jobba som du lovar
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret - beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor, kontakta Tilda Olin på 072-536 38 89.
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter! Så ansöker du
