Vikarierande landskapsarkitekt
2026-01-30
Vill du vara med och utveckla framtidens Helsingborg? Vi erbjuder en ansvarsfull och kreativ roll i en av Sveriges mest dynamiska kommuner inom stadsutveckling.
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger, förvaltar och utvecklar Helsingborg. Vi vill vara smarta och modiga när vi utvecklar våra stadsmiljöer och grönstruktur till platser där människor vill vara. Vi är cirka 240 medarbetare som arbetar kreativt och med glädje för en hållbar stad som vi och helsingborgarna är stolta över.
Du blir en del av enheten Gestaltning & Projektering, där vi ansvarar för utformningen av stadens offentliga rum med livskvalitet i fokus. Gröna och blå strukturer, social hållbarhet, tillgänglighet, trygghet och gestaltning vävs samman för att skapa miljöer som håller över tid.
Hos oss möts kompetenser inom landskapsarkitektur, planering, projektledning och förvaltning i ett nära och prestigelöst samarbete. Vi tror på tillit, engagemang och gemensamt ansvar, och vi ger våra medarbetare goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande landskapsarkitekt arbetar du med gestaltning och formgivning av offentliga miljöer och stadsrum i utveckling, där träd och grönstruktur utgör viktiga komponenter. I rollen ingår att ta fram och bedöma bygghandlingar samt att illustrera och visualisera förslag i relevanta design- och presentationsprogram. Du kommer att stötta i processer men också själv driva projekt från idé till färdig gestaltning i nära dialog med beställare, kollegor och externa aktörer. Du blir en del av ett positivt team där engagemang, kreativitet och samarbete värdesätts. Arbetet är både kreativt och projektledande och ställer krav på god initiativkraft, struktur samt förmåga att arbeta självständigt med aktiv återkoppling.
Vad vi erbjuder
Hos oss möter du en arbetsplats där samarbete, utveckling och hållbarhet är centrala delar av vardagen. Du arbetar nära engagerade kollegor inom hela samhällsbyggnadsprocessen och får goda möjligheter att påverka både arbetssätt och resultat.
Vårt kontor ligger centralt vid Helsingborg C med goda kommunikationer och en arbetsmiljö som stödjer kreativitet, innovation och samhällsnytta. Här får du vara med och bidra till Helsingborgs fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad landskapsarkitekt med:
• Erfarenhet av gestaltande landskapsarkitektur och stort engagemang för att utveckla stadsmiljöer och gröna frågor.
• God vana att ta fram och bedöma bygghandlingar.
• Intresse och förmåga inom form och design.
• Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite, SketchUp och AutoCAD.
• B-körkort.
Erfarenhet från kommunal verksamhet är meriterande men inget krav.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid (100%)
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Varaktighet: Till och med 2026-12-31
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
