Hmshost/avolta Söker Shift Supervisor Till Max På Arlanda Flygplats
The We Select Company AB / Personaltjänstemannajobb / Sigtuna Visa alla personaltjänstemannajobb i Sigtuna
2026-06-04
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Nu öppnar vi en helt ny MAX-restaurang på Arlanda Flygplats – och vi söker dig som vill arbeta nära teamet och ta ansvar för den dagliga driften. Som Shift Supervisor hos oss får du en nyckelroll där du leder teamet på plats, skapar starka gästupplevelser och bygger en arbetsmiljö präglad av engagemang, kvalitet och arbetsglädje.
Om rollen
Som Shift Supervisor på MAX har du en central roll i restaurangens dagliga drift. Du leder och fördelar arbetet i teamet, säkerställer ett professionellt och varmt bemötande av våra gäster samt ansvarar för att restaurangen levererar hög kvalitet inom service, tempo och mat. Rollen innebär ett helhetsperspektiv på verksamheten – från kök och kassa till servering. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en arbetsmiljö präglad av engagemang, samarbete och kontinuerlig utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att leda och arbeta tillsammans med ditt team i driften
Tillsammans med restaurangchefen ansvarar du för att verksamheten drivs framåt och arbetar med till exempel försäljningsresultat, arbetsmiljö och bemanning
Följa upp restaurangernas rutiner och säkerställa att matsäkerheten efterlevs
I rollen ingår administrativt arbete såsom planering, schemaläggning och bemanning av personal
Tillsammans med restaurangchefen följa upp finansiella resultat och uppsatta mål
Motivera och utveckla medarbetarna såväl i driftsrelaterade frågor som i sin personliga utveckling
Vem är du?Publiceringsdatum2026-06-04Kompetenser
Leda och coacha teamet i det dagliga arbetet
Säkerställa att gästerna får en serviceupplevelse i världsklass
Planera, bemanna och utbilda inom restaurangens alla områden
Samordna och följa upp arbetet i kök, kassa, matsal och serveringsytor
Ansvara för att restaurangen är ren, fräsch och välkomnande
God förståelse för hygien- och säkerhetsföreskrifter inom restaurangbranschen, med förmåga att säkerställa att restaurangen uppfyller alla regler och bestämmelser.
Hög servicekänsla och lätt för att ta kontakt med nya människor
Trivs med att arbeta i ett högt tempo i en internationell miljö
Tidigare erfarenhet inom MAX är meriterande.
Har fyllt 18 år
Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska såväl som på svenska
Har svenskt medborgarskap alt. permanent uppehållstillstånd
Vi erbjuder
HMSHost Sweden AB är medlem i VISITA, har kollektivavtal med HRF & Unionen vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och lön enligt avtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalparkering och personalrabatt på våra egna enheter och taxfreebutikerna samt vår internationella Training Academy för din personliga utveckling.
Övrigt
Detta är en heltidsanställning. Arbetet är fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och kvällar. Du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året. Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Säkerställ gärna att dina senaste fem år kan styrkas i form av betyg och intyg och förbered dig innan en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Intervjuer sker därför löpande tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Varmt välkommen med din ansökan.
Vilka är Avolta/HMSHost?
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online. Med ett gemensamt utbud av tax-free försäljning, närbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, verkar vi på 5 100 försäljningsställen i över 70 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt för alla resenärer. I Norden erbjuder Avolta tax-free försäljning under varumärket Dufry med 15 butiker på svenska flygplatser och 12 butiker på Helsingfors flygplats, Finland. Under HMSHost-paraplyet driver vi 15 restauranger och caféer på Arlanda flygplats och 15 restauranger och caféer på Helsingfors flygplats. Läs mer om Avolta på avoltaworld.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://hmshost.work/Sweden/content/Arlanda/?locale=sv_SE
Pelargången 1e (visa karta
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190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Hmshost/avolta Arlanda Flygplats Jobbnummer
9948921