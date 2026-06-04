Hmshost/avolta Söker Restaurangchef Till Max På Arlanda Flygplats
The We Select Company AB / Kockjobb / Sigtuna Visa alla kockjobb i Sigtuna
2026-06-04
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Nu öppnar vi en helt ny MAX-restaurang på Arlanda Flygplats – och vi söker en erfaren restaurangchef som vill vara med från start! I rollen som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för drift, personal och resultat. Med fokus på kvalitet och engagemang skapar du ett starkt team och en förstklassig gästupplevelse.
Om rollen
Som restaurangchef på MAX har du en central roll i verksamheten och ett helhetsansvar för drift, arbetsmiljö, personal, resultat och gästupplevelse. Du leder och är närvarande i den dagliga produktionen, särskilt under perioder med högt tempo och hög försäljning, där du föregår med gott exempel för ditt team. Serviceupplevelsen står alltid i fokus. Du säkerställer att restaurangen är i gott skick, att maten håller högsta kvalitet, att varje gäst bemöts professionellt och att serviceflödet är snabbt och effektivt. En viktig del av ditt uppdrag är att se till att alla medarbetare förstår och lever upp till de höga krav som ställs för att leverera service i världsklass. Du ansvarar för att uppnå budgeterad försäljning, nå uppsatta P&L-mål och säkerställa effektiv och kvalitativ drift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Följa upp och rapportera restaurangens resultat mot uppsatta mål, både kvantitativa och kvalitativa.
Ansvara för att verksamheten drivs framåt och arbetar med till exempel försäljningsresultat, arbetsmiljö och bemanning
Coacha, motivera och utveckla dina medarbetare för att skapa ett vinnande team som överträffar gästernas förväntningar.
Driva restaurangen tillsammans med dina medarbetare så att budgeten uppnås och MAX affärsidé förverkligas. Samt följa upp och kontrollera varor för svinn, lager, inköp och säker mathantering.
Personalansvar för restaurangens medarbetare samt arbetsmiljöansvar
I rollen ingår administrativt arbete såsom planering och bemanning av personal samt schemaläggning och tidrapportering i Etime
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande ledarposition inom restaurangbranschen och känner dig trygg i rollen som chef. Vidare ser vi att du har god ekonomisk förståelse och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ledarskap, övervaka en daglig verksamhet, delegera arbetsuppgifter samt bygga starka och välmående team. Därutöver har du utmärkt kommunikationsförmåga och upprätthåller löpande relationer med interna och externa intressenter.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på engelska såväl som på svenska
Förmåga att organisera och planera arbetsflödet effektivt, inklusive schemaläggning, beställning av varor och övervakning av restaurangens dagliga verksamhet.
God förståelse för hygien- och säkerhetsföreskrifter inom restaurangbranschen, med förmåga att säkerställa att restaurangen uppfyller alla regler och bestämmelser.
Förmåga att samarbeta effektivt med andra avdelningar inom restaurangen, såsom kökspersonal, serveringspersonal och marknadsföringsteam.
Starkt fokus på att erbjuda enastående kundservice, med förmåga att hantera gästklagomål och säkerställa att varje gästupplevelse är positiv.
Erfarenhet inom restaurangbranschen: Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande befattning inom restaurangbranschen, med fördjupad kunskap om restaurangdrift och service.
God förståelse för hygien- och säkerhetsföreskrifter inom restaurangbranschen, med förmåga att säkerställa att restaurangen uppfyller alla regler och bestämmelser.
Erfarenhet av ekonomiuppföljning, kostnads- och kvalitetskontroll inklusive resultaträkningar, budgetar och EBITDA
Vi erbjuder
HMSHost Sweden AB är medlem i VISITA, har kollektivavtal med HRF & Unionen vilket innebär att du omfattas av tjänstepension, försäkringar och lön enligt avtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalparkering och personalrabatt på våra egna enheter och taxfreebutikerna samt vår internationella Training Academy för din personliga utveckling.
Övrigt
Detta är en heltidsanställning. Arbetet är fördelat över veckans alla dagar, tidiga morgnar och kvällar. Du behöver kunna ta dig till och från flygplatsen i stort sett hela dygnet, då vår verksamhet är öppen större delen av dygnet, 365 dagar om året. Flygplatsen är en säkerhetsklassad arbetsplats vilket kräver en godkänd säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. Det får inte heller förekomma luckor i din sysselsättning på mer än 28 dagar, om de inte kan styrkas. Säkerställ gärna att dina senaste fem år kan styrkas i form av betyg och intyg och förbered dig innan en eventuell intervju. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Intervjuer sker därför löpande tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Varmt välkommen med din ansökan.
Vilka är Avolta/HMSHost?
Vi finns till för att göra resenärer lyckligare genom att maximera varje stund av deras resa - oavsett om de är på språng eller online. Med ett gemensamt utbud av tax-free försäljning, närbutiker, mat och dryck på flygplatser, motorvägar, kryssningar, järnvägar och mer, verkar vi på 5 100 försäljningsställen i över 70 länder. Vårt omfattande utbud innebär att vi är på rätt plats vid rätt tidpunkt för alla resenärer. I Norden erbjuder Avolta tax-free försäljning under varumärket Dufry med 15 butiker på svenska flygplatser och 12 butiker på Helsingfors flygplats, Finland. Under HMSHost-paraplyet driver vi 15 restauranger och caféer på Arlanda flygplats och 15 restauranger och caféer på Helsingfors flygplats. Läs mer om Avolta på avoltaworld.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://hmshost.work/Sweden/content/Arlanda/?locale=sv_SE
Pelargången 1e (visa karta
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190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Hmshost/avolta Arlanda Flygplats Jobbnummer
9948924