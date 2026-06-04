Heltidsmentor till Elsa Brändströms skola
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Vill du jobba i en elevnära roll där du ger riktat stöd till de elever som behöver det som mest? Här blir du en del av en skola med familjär stämning och känsla av samhörighet. Välkommen till oss på Elsa Brändströms skola!Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som heltidsmentor på Elsa Brändströms skola arbetar du som riktat stöd med några elever som behöver extra stöd i sin skolgång, pedagogiskt eller socialt. Stödbehoven hos eleverna varierar och du förväntas i din roll utgå från den elev du möter och vara mycket flexibel i det stöd du ger som är i syfte att eleven ska lyckas i skolan.
Heltidsmentorer har uppdraget att avlasta undervisande personal med arbetsuppgifter kopplade till mentorskapet för eleverna. Det innebär bland annat att:
Finnas som en trygg vuxen i skolan.
Ha ett nära och strukturerat samarbete med vårdnadshavare, elevhälsoteam, pedagoger och externa aktörer runt eleven.
Planera och delta i mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten etc.
Uppmuntra och coacha elever samt arbeta med motiverande insatser, målbilder och framtidsplanering.
Följa upp elevernas närvaro/frånvaro samt arbeta med åtgärdande insatser.
Hjälpa elever med studieplanering och studieteknik.
Du ingår i en arbetsgrupp med cirka 10 kollegor som tillsammans ansvarar för ett aktivt trygghet- och värdegrundsarbete, exempelvis planerar ni tillsammans trygghetsskapande aktiviteter på skolan.
Din arbetsplats
Elsa Brändströms skola är en centralt belägen skola med årskurs 7-9. Vi har cirka 450 elever i sex parallell och vi är cirka 60 medarbetare. Hög kvalitet i ämnesundervisningen tillsammans med arbetsglädje och en känsla av samhörighet skall förknippas med skolan. Vi har en spetsutbildning som utbildar eleverna i engelska. Du kommer på Elsa Brändströms skola att mötas av en engagerad och kompetent personalgrupp med framåtanda och elevfokus.
Vår vision:
En skola för alla med trygghet, engagemang, samhörighet och mångfald. Bra ämnesundervisning med språket i centrum, skapa broar för elevernas framtid.
Du som söker
Det är ett krav att du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område, enligt arbetsgivarens bedömning. Exempelvis kan du vara utbildad fritidsledare, fritidspedagog, behandlingspedagog eller socialpedagog. Alternativt har du mångårig relevant arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Det är ett krav att du har erfarenhet av att jobba med ungdomar i högstadieåldern. Det är meriterande om du har någon av dessa erfarenheter:
Jobbat med elever i grundskolan.
Jobbat med elever med NPF eller utåtagerande beteende.
Arbetat i resursskola.
Arbetat i särskild undervisningsgrupp.
Trygghetsskapande arbete med ungdomar.
Tät kontakt med vårdnadshavare.
Ungdomar med riskbeteenden.
Eftersom kommunikation och dokumentation är en stor del av tjänsten är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person är du utåtriktad och tycker om att skapa yrkesmässiga relationer, samtidigt som du kan skilja på det personliga och professionella. Du har en god samarbetsförmåga där du på ett smidigt sätt relaterar till och ser till elevers och kollegors individuella behov av stöd. Genom att entusiasmera och motivera andra skapar du delaktighet och engagemang. Vidare har du lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att ditt budskap når fram.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult så får du hjälp att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17398
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvorsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Anna Enberg rtcutb@utb.linkoping.se +4613262157 Jobbnummer
9948918