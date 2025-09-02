Vikarierande kvalitetsingenjör eller kvalitetstekniker
Vill
du testa på rollen som kvalitetsingenjör eller kvalitetstekniker? Nu har vi en
spännande möjlighet för dig på kvalitetservice i Kiruna.
Framtidens
viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma
sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på
resan, personligt och professionellt.
Om
förädlingen Kiruna
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig
produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen
består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och
övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling,
materialprocesser samt vatten och dammar. Läs mer om oss på förädlingen här: https://www.lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Om
kvalitetsservice norra
Kvalitetsservice Norra är en sektion inom Kiruna malmförädlingen och har
laboratorier i världsklass, kvalitetsservice levererar högkvalitativa och
verksamhetskritiska analysresultat genom kundanpassade lösningar till hela
LKAB:s verksamhet. Vi består av cirka 55 engagerade medarbetare som arbetar på
fem olika arbetsplatser: Fysikaliskt laboratorium, Kvalitetskontroll,
Kemikaliskt laboratorium, Kvalitettekniskt stöd och en ledningsgrupp. Vi
samarbetar nära med en specialstyrka från Underhåll som är stationerade på
arbetsplatsen. Tillsammans säkerställer vi att vi håller högsta standard!
Om
tjänsten
Vi söker en kvalitetsingenjör alternativt en kvalitetstekniker till vårt team i
Kiruna! Som en del av Kvalitetsservice kommer du att spela en central roll i
att säkerställa att analyserna vi levererar till malmförädlingen håller högsta
standard.
I rollen ansvarar du för att kontrollera och optimera provtagningsanläggningar
i produktionen, säkerställa deras operativa funktion och kontinuerligt utveckla
provtagningsprocessen. Du har också ett dagligt ansvar för att följa upp de
analyser som levereras samt felsöka vid eventuella avvikelser.
Det
här har du med dig
Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i en dynamisk
miljö. Du är en person med en naturlig förmåga att samarbeta och skapa goda
relationer, samtidigt som du hanterar utmaningar och stressiga situationer med
ett lugnt och fokuserat förhållningssätt.
För
denna roll behöver du ha en gymnasial utbildning samt B-körkort, vilket är ett
krav för alla tjänster på LKAB.
För
rollen som kvalitetsingenjör krävs en akademisk utbildning eller en relevant
yrkeshögskoleutbildning, medan detta inte är ett krav för kvalitetstekniker. Du
behöver även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och
grundläggande kunskaper i engelska.
Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete inom malmförädlingen i Kiruna
och därmed viss verksamhetskunskap. Även tidigare erfarenhet av system som
Process Explorer, styrsystem XA800 och LIMS (Labvantage) är meriterande.
Övrig
information:
Detta är en visstidsanställning fram till 2026-01-31, om du är rätt person för tjänsten och vi är rätt arbetsplats för dig finns stora möjligheter till förlängning. Om du redan är anställd hos LKAB kommer du att vara tillfälligt utlånad från din ordinarie tjänst under denna period.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten kontakta Gruppchef Adrian Larsson: 073 072 83 77, adrian.larsson@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
