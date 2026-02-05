Vikarierande Kurator vid LTH:s kansli
2026-02-05
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Enheten för vägledning och stöd ingår i Utbildningsavdelningen vid LTH:s kansli.
Det övergripande målet är att stödja studenterna så att det kan resultera i en examen. Du kommer att ingå i en grupp med studie- och karriärvägledare, kuratorer samt utbildningssamordnare som driver och utvecklar verksamheten utifrån gemensamma principer. Inom enheten arbetar vi också med LTH:s arbete med lika villkor och arbetsmiljö för studenter. Vi som arbetar här har många olika kontaktytor och samarbeten. Hos oss blir du del av ett engagerat och erfaret team där utrymme ges för reflektion, professionell utveckling och möjlighet att påverka ditt eget arbete. Vi erbjuder regelbunden handledning av en utbildad handledare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
På LTH:s kansli har vi även en aktiv trivselgrupp, som arrangerar olika aktiviteter och som bidrar till vårt goda arbetsklimat.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vid LTH är dina främsta arbetsuppgifter som kurator att stödja studenterna både individuellt och i grupp samt vara delaktig i att undersöka, analysera och följa upp LTH:s arbete med lika villkor och arbetsmiljö. Du kommer att delta i olika projekt tillsammans med dina kollegor men driver självständigt ditt arbete. Arbetet kan komma att modifieras efter verksamhetens behov.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen:
- Stödsamtal för studenter
- Samverkan med studie- och karriärvägledare samt med olika aktörer inom Lunds universitet, t.ex. pedagogiskt studentstöd, studenthälsan och studentprästerna
- Konsulterande samtal med lärare och administrativ personal
- Samverkan med Teknologkåren och sektionerna för de olika utbildningsprogrammen
- Förebyggande insatser avseende lika villkor och arbetsmiljö för LTH:s studenter.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Socionomexamen eller motsvarande utbildning
- Erfarenhet av kuratorsarbete
- Mycket goda kunskaper inom samtalsmetodik
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då samtal och mejl äger rum med såväl svensk- som engelskspråkiga studenter
- God förmåga att hålla information och presentationer inför stora grupper på såväl svenska som engelska
- God förmåga att arbeta strukturerat.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för studenternas välmående. Du har ett öppet och flexibelt arbetssätt. Du har en god förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du har lätt för att samarbeta med andra, är initiativtagande och serviceinriktad. Omtanke, lyhördhet, god samarbetsförmåga och nyfikenhet är egenskaper vi värdesätter högt.
Meriterande för anställningen är:
- Vidareutbildning inom KBT
- Erfarenhet av arbete inom högskola/universitet
- Kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer
- Erfarenhet av samverkan med sjukvård och andra myndigheter
- Erfarenhet av arbete med unga vuxna
- Kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med lika villkor och mångfaldsfrågor.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningen är ett vikariat på 9 månader med omfattningen 100 procent med tillträde i mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem och ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Frågor som är kopplade till tjänsten kommer efter de standardiserade frågorna, vi ber dig svara på dessa då de ligger till grund för vårt urval.
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
