Vikarierande Inköpare leksaker
2025-10-24
Babyland grundades redan 1959 och har sedan dess levererat barnvagnar, bilstolar, leksaker och andra baby- och barnprodukter till den växande familjen. 2012 lanserades Babyland.se och sedan dess finns vi framför allt online men driver fortfarande en butik i Vasastan i Stockholm. 2018 förvärvades Stor&Liten och Litenleker.se och är numera en del av Babyland-gruppen.
Till vårt inköpsteam, som i dag består av fem personer, söker vi nu en driven inköpare som vill visa framfötterna när vår Leksaksinköpare är föräldrarledig.
Vikariatet är löper från 5 januari 2026-februari 2027.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med erfarna kollegor i ett snabbväxande bolag där du kommer vara med och driva våra starka varumärken framåt.
Som inköpare för Leksaker ansvarar du huvudsakligen för:
Försäljning och marginal för din leverantörsbas.
Planering av kampanjer.
Orderläggning, leveransbevakning och lageroptimering.
Produkthantering.
Befintligt sortiment samt sourca nya leverantörer/varumärken.
Löpande relationer och förhandling med leverantörer.
Fakturaavstämning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en positiv, ansvarstagande och driven medarbetare med stort fokus på försäljning och förhandling.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från leksakshandeln, och gärna utbildning inom inköp och/eller annan relevant utbildning. Vi vill att du kan hantera Excel.
Erfarenhet av leksakshandeln är starkt meriterande
Vi ser gärna att du trivs i att arbeta i ett högt tempo och har känsla för trender och ett kommersiellt tänk för vad marknaden efterfrågar.
Rollen kräver att du ska vara flytande i svenska samt engelska, med en god förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Tjänsten är en vikariat på heltid. Placering på Sveaplan i Stockholm.
Är du intresserad?
Skicka ditt CV och personligt brev till cajsa@babyland.se
innan 15 november.
Observera att vi för intervjuer löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstidens slut.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556841-1671), https://www.babyland.se/
Sveavägen 168 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
