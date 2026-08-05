Leg arbetsterapeut till längre vikariat i hemtagningsteam i Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Sjukgymnastjobb / Kävlinge Visa alla sjukgymnastjobb i Kävlinge
2026-08-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Är du en person som är flexibel, tycker om utmaningar samt tycker om kortare processer då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu Dig som vill arbeta i vårt hemtagningsteam på ett längre vikariat 24/8 2026 - 31/8 2027 med ev förlängning. Hemtagningsteamet i Kävlinge kommun består av två arbetsterapeuter, en fysioterapeut, specialistundersköterskor, sjuksköterska samt en HSL undersköterska som arbetar nära varandra. Vårt hemtagningsteam jobbar i nära samarbete med SVU handläggarna för att på bästa sätt samordna hemgångar för våra medborgare i Kävlinge. Tjänsten innebär att du arbetar mot hela kommunen och möjliggör trygga samt säkra hemgångar från slutenvård.
I arbetet ingår bland annat att göra aktivitetsbedömning/träning, prova och skriva ut fysiska och kognitiva hjälpmedel samt skriva intyg om bostadsanpassning.
Du handleder och utbildar omvårdnadspersonal samt handleder studenter. Ditt medarbetarskap kännetecknas av en aktiv och ansvarstagande roll med ett gott bemötande i fokus. Arbetet innebär stor möjlighet att planera självständigt och inom ramen för anställningen bidrar du till utveckling och förändringsarbete i linje med framtidens utmaningar.
Som arbetsterapeut i Kävlinge kommun bidrar du till att stärka individens självständighet och öka
aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Du möjliggör för personen att leva ett aktivt och självständigt liv utifrån sina mål, förutsättningar och behov och samarbetar med personens nätverk.
Är du den vi söker?
Vi välkomnar dig som är erfaren legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är en merit, liksom relevant vidareutbildning. Du måste kunna tala, läsa och skriva obehindrat på svenska och ha god datorvana. B-körkort krävs.
Är du en person som är bra på att samarbeta och har lätt för att sätta dig in i någon annans perspektiv och situation? Tycker du om att ta ansvar? Är överblick och riskanalys en naturlig utgångspunkt när du prioriterar i ditt arbete? Då kommer du att trivas hos oss! Ansök redan idag! Ladda gärna upp din legitimation i ansökan. Vi intervjuar och anställer löpande! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se). Tänk på att kuvertet ska vara oöppnat om du får det brevledes. Har du fått det digitalt, visar du bara upp det.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Omsorg övergripande, Rehabenheten Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
10023468