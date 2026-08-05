Arbetsterapeut till Maria Ungdom, Beroendecentrum
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2026-08-05
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Arbetsplatsen
Sektionen består av akutmottagning, heldygnsvård, öppenvårdsmottagningar från Nynäshamn till Märsta, e-stöd samt öppenvårdsmottagningar för unga vuxna. Vi tar emot patienter med skadligt bruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Arbetet sker integrerat och i samarbete med socialtjänst, primärvård, allmänpsykiatri samt andra aktörer relevanta för patientens vård. Som arbetsterapeut har du ansvar för flera mottagningar med vår akut och heldygnsavdelning som huvudplacering. Arbetet baseras på evidensbaserade metoder och vår målgrupp är ungdomar mellan ca 13 och 25 år.
Arbete
Dina arbetsuppgifter kommer vara att kartlägga och bedöma patienternas förmågor och behov av kognitivt stöd samt individuella interventioner kopplade till patientens vardag och planera behandlande åtgärder. Utprovning och genomförandeplan sker tillsammans med patienten, närstående eller andra viktiga personer i patientens nätverk.
Som arbetsterapeut hos oss är du en viktig del i arbetet att skapa en välfungerande vardag för våra patienter genom att erbjuda funktionsbedömning, kartläggning och insatser till patienter som har svårigheter att planera, reglera och organisera sin vardag.
Du ingår i patientens tvärprofessionella team och ansvarar för arbetsterapeutiska bedömnings- och behandlingsinsatser till patient och närstående där du bidrar med din specifika kompetens i vår strävan att erbjuda bästa evidensbaserade vård och behandling. Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs med vårdgrannar, nätverk, kommunal verksamhet och andra myndigheter.
Dokumentation sker i datasystemet Take Care.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut är ett krav.
Tidigare arbete inom psykiatri och/eller beroendevård är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med både barn och vuxna i öppenvård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med/som är:
Personlig mognad och som har en god förmåga att samarbeta samt skapa struktur i ditt arbete.
Strukturerad och samtidigt flexibel för att klara av och tycka om det varierade och komplexa arbetsinnehåll som finns i vår verksamhet.
Är initiativtagande, utvecklingsintresserad och engageras av att hitta lösningar utifrån patientens fokus.
Du gillar att arbeta självständigt likväl som i team och tar eget ansvar för att planera, utveckla och driva patientarbetet framåt på ett strukturerat sätt.
Du har god datorvana och erfarenheter av att arbeta med digitala mötesverktyg då vissa möten sker på distans. Hos oss behöver du ha förmågan att kunna samarbeta och drivas av ett kollegialt lärande då du arbetar i nära samarbete med andra yrkeskategorier på de olika enheterna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid, 40 tim/vecka. Dagtid, måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och omväxlande arbete med eget ansvar där kollegialt samarbete är en central del av arbetet. Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande arbetsplatser och erbjuder olika förmåner som handledning och friskvårdsbidrag.
Du kan läsa mer om våra förmåner på: Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeÖvrig information
Urval och intervjuer genomförs löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför nyanställning.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom, MU akut och HDV Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 08-50748882 Jobbnummer
10023473