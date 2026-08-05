Säljande kundtjänstmedarbetare start 14 September
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Har du ett naturligt driv för service och är nyfiken på försäljning? I den här rollen hanterar du inkommande samtal från kunder som redan visat intresse – inget kallt säljarbete. Motiveras du även av att arbeta mot uppsatta mål i en roll där du får chans att påverka din egen lön genom provision? Tjänsten passar dig som vill ha roligt på jobbet och samtidigt utvecklas i ett stort, väletablerat företag med goda möjligheter att växa – både professionellt och ekonomiskt.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Telia. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget samt överrekrytering till Telia på sikt.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. För dig som är ny på arbetsmarknaden är konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt cv.
🎥 Läs mer om hur det är att jobba på Telia: www.bravura.se/karriar/teliaOm företaget
Telia Company är ett kommunikationsföretag inom IT- och telekom. De hjälper företag och privatpersoner att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Sverige har en bredbandsinfrastruktur i världsklass med väl utbyggda fibernät och just nu moderniserar Telia hela mobilnätet med förstärkt 4G och 5G. Med cirka 21 000 medarbetare i sju länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder Telia den bästa uppkopplingen i de bästa näten och fortsätter att investera för ett mer digitalt och hållbart samhälle.
Digitaliseringen har kopplat samman människor och låter oss prata, lyssna, titta, läsa och tycka, nästan var i världen vi än befinner oss. Nationer, företag och individer möts över gränser och kontinenter, dygnet runt och året om. Telia Company tillhandahåller grunderna i det digitala samhället som är avgörande för att skapa en bättre framtid.
Välkommen till Telia, bättre nät, bättre upplevelser!
💼 Arbetsuppgifter I rollen som säljande kundtjänstmedarbetare hanterar du enbart inkommande samtal och frågor från Telias befintliga privatkunder via telefon. Vanliga ärenden som kunder ringer in om kan vara att de vill byta leverantör eller vill avsluta sin tjänst eller sitt abonnemang. Din huvudsakliga uppgift är att lyssna in till kundens behov och att ta reda på vad den faktiska anledningen är till att kunden vill säga upp avtalet. Utifrån behovet informerar du om Telias tjänsteutbud som kan ge dem en bättre lösning för att kunna behålla dem som nöjda kunder. Därmed blir merförsäljning en naturlig del av samtalet och den service som du förväntas ge.
Vid start får du en gedigen introduktion med både teoretisk och praktisk utbildning, som ger dig alla verktyg du behöver för att känna dig trygg i din roll som säljande kundtjänstmedarbetare. Under hela uppdraget har du en nära dialog med din närmaste chef, vilket ger dig kontinuerligt stöd och möjligheter att utvecklas inom både service och försäljning.
Du arbetar mot uppsatta mål och har möjlighet att påverka din lön genom ett bonussystem. Provisionen är något vi ser växer månad för månad och du har mycket goda möjligheter att kunna nå 10.000kr i månaden.
• Svara på inkommande samtal från kunder
• Hitta lösningar på kunders frågor och problem
• Hitta försäljningsmöjligheter genom att göra behovsanalyser och se över tjänsteutbud
🎯 Vad vi söker hos dig:
• Avslutad och godkänt gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från kundbemötande och/eller försäljning
Vi tror att du som söker tjänsten är en person som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du sätter kunden i fokus och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. För att trivas i rollen ser vi att du aktivt söker nya utmaningar, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt för att uppnå dessa. Vidare behåller du din motivation trots utmaningar och arbetar tills resultat är uppnådda. Du tar egna initiativ i arbetet och trivs i en social roll med ett varierat arbetstempo.
📍 Plats & detaljer
Start: 14 September Plats: Göteborg Lön: Fast lön + provision
Som en del av rekryteringsprocessen görs en UC-kontroll och utdrag ur belastningsregistret kommer efterfrågas.
Vi gör löpande urval – så skicka in din ansökan direkt!
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174629-2132665". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
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411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10023467