Vikarierande Controller till ekonomiavdelningen
2026-01-12
För ett livs levande Kiruna.
Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som controller inom Kiruna kommun ingår du i kommunens centrala ekonomistyrningsenhet och arbetar som ekonomiskt stöd till Socialförvaltningen. Du ansvarar för budgetarbete, ekonomisk uppföljning och årsbokslut i nära samarbete med förvaltningens chefer och verksamhetsansvariga.
I rollen ingår att analysera ekonomiskt utfall och resultat samt att utveckla och förfina modeller för resursfördelning och uppföljning. Du medverkar i framtagandet av delårsrapporter och årsredovisning samt är föredragande i ekonomiska frågor inför politiska instanser. Som controller fungerar du även som ett kvalificerat stöd i det dagliga ekonomiarbetet inom Socialförvaltningen.
Du bidrar dessutom till att stärka den ekonomiska kompetensen inom förvaltningen genom medverkan vid interna utbildningar och informationsträffar.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med ekonomisk inriktning, goda kunskaper i Microsofts Office (Excel, Powerpoint och Word). Din inriktning är gärna ekonomistyrning och du brinner för att se helheten i det du gör.
Du är van att jobba självständigt men trivs att jobba tillsammans med andra. Du söker lösningar i stället för problem, är analytisk, utåtriktad och flexibel.
Vi förutsätter god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift och stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, kommunikativa och pedagogiska förmågan.
Erfarenhet i ekonomisystem Unit4 Business World är meriterande samt även om du har arbetat i kommunal verksamhet eller med ekonomistyrning i stora organisationer.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
