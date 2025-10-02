Vikarier till förskolan
Sugen på händelserika och meningsfulla arbetsdagar? Nu har du chansen. Vi söker vikarier till förskolan. Om du trivs med att jobba med barn är det här ett jobb med gränslösa möjligheter att både ha roligt och utvecklas. DIN ROLL Som vikarie i förskolan är du med och skapar en trygg och lärorik miljö tillsammans med ordinarie personal. Du deltar i barnens vardag - i lek, skapande och utforskande både inne och ute. Du bidrar till att ge barnen verktyg för framtiden och är en viktig förebild i mötet med barn, kollegor och vårdnadshavare.DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET Först och främst söker vi dig som trivs med att arbeta med barn och unga för att bidra till deras utveckling. Självklart är det en extra merit om du har pedagogisk utbildning eller tidigare erfarenheter av liknande uppdrag, men det är inget krav faktiskt. Så länge du är engagerad, ansvarstagande och flexibel tänker vi att du kommer kunna samarbeta med dina kollegor och göra ett bra jobb för eleverna.
Som vikarie är det viktigt att du snabbt kan sätta dig in i nya situationer och är en trygg vuxenförebild som skapar en lugn miljö i de grupper du arbetar. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att arbeta inom förskolan behöver du visa upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret, som du beställer på polisen.se. DIN NYA ARBETSPLATS Som du säkert vet har Skellefteå utvecklats snabbt de senaste åren och det påverkar naturligtvis även oss som jobbar inom Skellefteå kommun. Vi vill att varje barn ska få de verktyg de behöver för att växa, lära och hitta sin plats - både i nutid och framtid. Med andra ord kommer du till en oerhört spännande arbetsplats, där det inte finns några gränser för hur du kan utvecklas. Här kan du läsa mer om våra förskolor: https://skelleftea.se/invanare/startsida/barn-och-utbildning/forskola/forskola-a-o
ATT VETA Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Ersättning
