Vikarier städ
2026-01-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Landskrona
Vi söker vikarier till flera tjänster inom städ/lokalvård under februari / mars månad.
Perioderna det avser är:
23 februari till 28 mars (5 veckor) Helsingborg, 20-40 timmar/vecka enligt överenskommelse.
23 februari till 20 mars (4 veckor) Helsingborg/Höganäs - körkort krävs och arbetsbil erbjuds, 40 timmar/vecka.
2 mars till 3 april (5 veckor) Lund - körkort krävs och arbetsbil erbjuds
, 40 timmar/vecka.
30 mars till 19 april (3 veckor) Helsingborg, ca 20 timmar/vecka.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med städning/lokalvård. Du har ett trevligt bemötande och är noggrann i ditt arbete och att ta ansvar är naturligt för dig.
B-körkort är ett krav för vissa tjänster, se ovan.
Upplärning sker veckan innan start och lön utbetalas enligt kollektivavtal.
Frågor besvaras på telefon 0705-12 64 77.
Din ansökan vill vi ha in på mail marina@simh.se
. Ange period om du önskar en särskild eller skriv om du kan tänka dig flera perioder som inte krockar.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
mail,
E-post: marina@simh.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "vikarie städ".
