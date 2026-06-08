Fastighets- och teknisk chef (Facilities and Technical Manager)
Seoul Food AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seoul Food AB i Stockholm
Om rollen:
Seoulfood AB befinner sig i en spännande expansionsfas. Vi söker nu en högkvalificerad Fastighets- och teknisk chef som ska ta det övergripande ansvaret för den tekniska driften, förebyggande underhåll och säkerhet gällande våra restauranger, blivande centralkök och avancerade kylsystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Strategiskt och operativt ansvar för drift, underhåll och akuta reparationer av restaurangernas storköksutrustning, ventilationssystem (HVAC) samt elinstallationer.
Direkt ansvar för daglig kontroll, energioptimering och certifierat underhåll av företagets kommersiella kyl- och frystunnlar samt kylmontrar enligt gällande svenska miljö- och säkerhetskrav.
Projektledning vid nyetableringar och ombyggnationer, inklusive teknisk granskning av fastighetsstrukturer, bygglovsdokumentation samt arbetsledning av externa underentreprenörer.
Säkerställa att samtliga tekniska installationer till 100% uppfyller svenska lagkrav samt myndighetskrav gällande livsmedelssäkerhet (HACCP).
Krav (Absoluta skall-krav för tjänsten):
Giltigt svenskt kylcertifikat (Kategori I eller II) är ett absolut och ovillkorligt krav för att kunna utföra lagstadgat underhåll på våra kylanläggningar.
Flera års dokumenterad erfarenhet som VD, filialchef eller teknisk chef inom installations-, bygg- eller entreprenadsektorn med vana av budget- och personalansvar.
Eftergymnasial utbildning inom byggnadsteknik, IT eller ekonomi/redovisning.
Flytande kunskaper i koreanska och engelska i både tal och skrift, då rollen kräver direkt teknisk kommunikation och avtalsförhandlingar med internationella maskinleverantörer och asiatiska moderbolagskontakter.
Meriterande (Önskvärt):
Erfarenhet av att leda tekniska etableringsprojekt i Sverige.
Grundläggande kunskaper i svenska för myndighetskontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: info@seoul-food.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seoul Food AB
(org.nr 559210-5810) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yeo Kim info@seoul-food.se Jobbnummer
9953806