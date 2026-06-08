Montör mässa Extrapersonal

Eventa Partner AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-06-08


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Beskrivning av uppdraget:
Vi söker engagerade montörer till våra mässuppdrag i Stockholm till hösten. Som montör hos Eventa är du en viktig del av teamet som bygger upp och demonterar mässmiljöer, utställningar och eventlokaler inför och efter evenemang.
Du arbetar i nära samarbete med projektledare och kollegor för att säkerställa att allt är på plats i tid och håller hög kvalitet. Arbetet är fysiskt och varierat — ingen dag är den andra lik.

Publiceringsdatum
2026-06-08

Arbetsuppgifter
• Montering och demontering av mässmontrar och eventmiljöer
• Transport och hantering av material och utrustning
• Samarbete med tekniker, dekoratörer och projektledare på plats
• Säkerställa att arbetet utförs enligt instruktioner och tidplan

Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
Har erfarenhet av montage, bygg, lager eller liknande arbete är meriterande.
Är flexibel med arbetstider — uppdragen kan vara tidiga morgnar, kvällar och helger
Har B-körkort (meriterande)
Truckkort är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
• Varierande uppdrag i Stockholms mest spännande event- och mässlokaler
• Ett socialt och energifullt arbetsklimat
• Möjlighet till återkommande uppdrag och utökad sysselsättning
• Konkurrenskraftig timlön

Skicka gärna in din ansökan på: https://jobb.eventapartner.se/jobb/montor-massa

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eventa Partner AB (org.nr 559330-8652), https://www.eventapartner.se/
125 30  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9953807

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