Montör mässa Extrapersonal
Eventa Partner AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Beskrivning av uppdraget:
Vi söker engagerade montörer till våra mässuppdrag i Stockholm till hösten. Som montör hos Eventa är du en viktig del av teamet som bygger upp och demonterar mässmiljöer, utställningar och eventlokaler inför och efter evenemang.
Du arbetar i nära samarbete med projektledare och kollegor för att säkerställa att allt är på plats i tid och håller hög kvalitet. Arbetet är fysiskt och varierat — ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
• Montering och demontering av mässmontrar och eventmiljöer
• Transport och hantering av material och utrustning
• Samarbete med tekniker, dekoratörer och projektledare på plats
• Säkerställa att arbetet utförs enligt instruktioner och tidplan
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
Har erfarenhet av montage, bygg, lager eller liknande arbete är meriterande.
Är flexibel med arbetstider — uppdragen kan vara tidiga morgnar, kvällar och helger
Har B-körkort (meriterande)
Truckkort är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
• Varierande uppdrag i Stockholms mest spännande event- och mässlokaler
• Ett socialt och energifullt arbetsklimat
• Möjlighet till återkommande uppdrag och utökad sysselsättning
• Konkurrenskraftig timlön
Skicka gärna in din ansökan på: https://jobb.eventapartner.se/jobb/montor-massa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eventa Partner AB
(org.nr 559330-8652), https://www.eventapartner.se/
125 30 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9953807