Kanslichef till Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Om avdelningen
Skolkansli EECS
EECS verksamhetsnära stöd är organisatoriskt en egen avdelning som tillhör KTH:s samordnade Verksamhetsstöd (VS), som leds av universitetsdirektören.
Skolkansliets uppgift är att ge ledningsstöd till EECS skolans ledningsfunktioner och ge ett verksamhetsnära stöd till skolans institutioner. Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) består av fjorton institutioner, samt av forskningsinfrastrukturer. Skolkansli EECS består av ledningskansli, Infrastruktur och service, Ekonomi och Utbildningskansli. Avdelningen leds av kanslichefen och varje område har en chef som ingår i avdelningen ledningsgruppPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Rollen som kanslichef innebär att du har ett ansvar för att tillhandahålla ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd inom ledningsstöd, ekonomi, utbildningsadministration, service och infrastruktur till skolans samlade verksamhet. Arbetet som kanslichef inom skolkansliet innebär att planera, koordinera och följa upp avdelningens verksamhet. Du förväntas ha egen kompetens inom relevant verksamhetsområde, leda personal ur ett flertal personalkategorier och leda genom chefer.
Du tillhör verksamhetsstödet inom KTH och rapporterar till universitetsdirektören. Du förväntas bidra i det övergripande arbetet med och ledningen av verksamhetsstödet vid KTH.
Du kommer att arbeta nära skolans ledning för att både proaktivt och reaktivt erbjuda stöd inom ett brett område av ämnen och utmaningar. Uppgiften förutsätter god kännedom om och intresse för skolans organisation och verksamhet på alla nivåer från ledning till enskilda forskargrupper, studenter och doktorander. Du behöver också goda kunskaper om regelverk och relevant lagstiftning rörande förvaltning och universitetsfrågor. Du fattar egna beslut och bidrar med sakkunskap i andras beslut.
Du förbereder och deltar i ett antal löpande mötesserier innefattande, men inte begränsat till, olika ledningsgrupper, universitetsdirektörens ledningsråd och fakultetsnämnden vid skolan. Utöver detta förväntas du kunna leda eller bidra till ett stort antal sammanslutningar inom samtliga ovan nämnda områden.
Som chef förväntas du leda och utveckla egna medarbetare samt skapa förutsättningar för underställda chefer att likaledes kunna utföra sitt uppdrag. Du har arbetsmiljöansvar, personalansvar och ekonomiansvar för avdelningen och ansvarar för att stödverksamheten möter verksamhetens behov utifrån tillgängliga resurser och ramar.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Minst 5 års arbetslivserfarenhet som lönesättande chef
Aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med organisationsutveckling, centrala ledningsprocesser samt planering och uppföljning, gärna inom högskolemiljö
Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
God vana av digitala verktyg och administrativa system.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmågan att skilja på det personliga och professionella och tar hänsyn till det större perspektivet där du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Rollen förutsätter en god kommunikativ förmåga med hög lyhördhet för andra. Det är viktigt att du i ditt arbete lyckas etablera goda relationer med medarbetare från alla delar av KTH.
Som ledare har du ett coachande förhållningssätt med förmågan att leda och motivera andra där du förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du blir en referenspunkt för andra.
Meriterande
Ledarskapsutbildning
God förståelse för högskolesektorn och de regelverk som styr
Erfarenhet av ledarskap inom universitet eller högskola
Kunskap om och förståelse för KTH:s verksamhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Universitetsdirektör
Kerstin Jacobsson kerjac@kth.se +4687907002 Jobbnummer
9953818