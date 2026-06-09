Engagerad och kunnig kurator till Nödinge/Kyrkby, i Ale kommun
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2026-06-09
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödinge/Kyrkbyskolan är en F-6 skola som ligger bakom Ale torg i Nödinge. Skolan är uppdelad i en lågstadiebyggnad och en mellanstadiebyggnad på två sidor om en stor skolgård. Skolan har cirka 650 elever. I vårt värdegrundsarbete utgår vi från PALS-modellen.
Vi har en kurator på f-3 och nu söker vi en ny kollega till 4-6. På mellanstadiet har vi även elevkoordinator som stöttar kring arbetet för att främja närvaro, trygghet och studiero. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Elevhälsoteamets uppdrag är främst att arbeta främjande och förebyggande för att stötta elevers lärande, utveckling, trygghet och hälsa. Arbetet sker på elevnivå, gruppnivå och skolnivå.
Arbetet som skolkurator sker i nära samarbete med lärare och övrig skolpersonal och utgår från ett salutogent förhållningssätt, inriktat på att undanröja hinder för elevers lärande, hälsa och utveckling.
Med din kompetens bidrar du även till att elever i behov av särskilt stöd från ett psykosocialt perspektiv ges adekvat hjälp.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
• Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande,
utveckling med mera.
• Bidra med utredande insatser som en del i den samlade elevhälsans arbete samt att stötta elevernas
utveckling och måluppfyllelse.
• Ta en central roll i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.
• Anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa, samt stötta rektor och övrig
skolpersonal i anmälningsfrågor.
• Erbjuda handledning, konsultation och rådgivning till skolpersonal utifrån ett skolsocialt perspektiv.
• Erbjuda enskilt stöd till elever utifrån skolans uppdrag.
• Samarbeta och samverka med externa aktörer, till exempel socialtjänst, BUP och habilitering, såväl kring enskilda elever som i övergripande och preventivt arbete.
Dokumentationen sker från höstterminen 2025 i ProRenata.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog med akademisk examen eller har en annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget.
Tidigare erfarenhet som skolkurator är meriterande, liksom tidigare arbete med barn och unga .Du är trygg och stabil i din yrkesroll med god ansvarskänsla, noggrannhet och flexibilitet. Du är
strukturerad och tydlig i ditt arbete och arbetar både självständigt och i samverkan med andra
professioner. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och prioriterar dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa.
Du har lätt att kommunicera och möta människor och tycker om att arbeta med barn och ungdomar och deras vårdnadshavare. Du är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever och i kontakten med vårdnadshavare och kollegor.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9953822