Vi söker extra personal sushi kock/kassa
Ki-Mamma Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-06-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ki-Mamma Handelsbolag i Stockholm
Vi är en väletablerad sushiställe i vasastan som har funnits i 26 år snart. Vi har ca 25 platser inomhus och 12 platser utomhus på sommaren med personal från olika delar. vi har både lunch och middag. Vi har mycket lunch och mycket take away.
Vi söker extra personal sushi kock/kassa Köksbiträde.
Vi söker dig som är social, glad, positiv gillar att jobba med andra och noggrann med tider. Dina arbetsuppgifter ta emot gäster, kassahantering, diska och göra sushi, komma bli varierande mellan disk och kök, beroende på intresse och erfarenhet. Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV & personliga brev till: sushi@kimama.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: sushi@kimama.se Arbetsgivare Ki-Mamma Handelsbolag
Observatoriegatan 13 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Fuschi Bar Jobbnummer
9953800