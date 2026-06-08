Vi söker extra personal sushi kock/kassa

Ki-Mamma Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-06-08


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Vi är en väletablerad sushiställe i vasastan som har funnits i 26 år snart. Vi har ca 25 platser inomhus och 12 platser utomhus på sommaren med personal från olika delar. vi har både lunch och middag. Vi har mycket lunch och mycket take away.

Vi söker extra personal sushi kock/kassa Köksbiträde.
Vi söker dig som är social, glad, positiv gillar att jobba med andra och noggrann med tider. Dina arbetsuppgifter ta emot gäster, kassahantering, diska och göra sushi, komma bli varierande mellan disk och kök, beroende på intresse och erfarenhet. Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV & personliga brev till: sushi@kimama.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: sushi@kimama.se

Arbetsgivare
Ki-Mamma Handelsbolag
Observatoriegatan 13 (visa karta)
113 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Fuschi Bar

Jobbnummer
9953800

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