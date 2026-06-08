Löneadministratör för sommarjobba till kund i Varberg
AB Effektiv Väst / Ekonomiassistentjobb / Varberg Visa alla ekonomiassistentjobb i Varberg
2026-06-08
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Har du kunskaper inom löneadministration, vill knyta nya kontakter eller bredda dina kunskaper ytterligare? Kanske har du arbetat med lön innan, nyligen tagit examen som lönekonsult eller är mitt i en pågående utbildning till löneadministratör? Då har vi sommarjobbet för dig!
Din framtida arbetsgivare
Just nu letar vi på Effektiv i Varberg efter personer kunniga inom löneadministration och lönehantering för sommarjobb hos vår kund i Varberg.
Detta innebär att du kommer bli anställd av Effektiv och arbeta som konsult hos vår kund under sommaren 2026.
Vad erbjuder rollen?
I din roll som löneadministratör hos vår kund i Varberg kommer du bli en del av ett kunnigt och härligt team, där ni tillsammans hanterar arbetsuppgifter kopplade till en löneavdelning med uppgifter som att:
• Säkerställa tidrapporter, arbetstidsregister och löneunderlag
• Stötta chefer och medarbetare i frågor om lön, pension eller kollektivavtal
• Vara behjälplig vid utläggshantering, arbetsgivarintyg och annan tillhörande dokumentation
• Hantera rapportering och avstämning mot intern ekonomiavdelning samt externt som mot Skatteverk och Försäkringskassan m.fl.
Du kommer arbeta heltid, vardagar, under klassiska kontorstider med möjlighet till flextid. Tjänsten är tänkt att starta omgående med varaktighet fram till slutet av augusti eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Förutom att du har lite förkunskaper inom lönehantering, lönekörning eller löneadministration tror vi att du är en ordningsam och strukturerad person med en hög servicekänsla som:
• Har gymnasial, eller eftergymnasial ekonomisk utbildning, gärna med inriktning mot lön eller HR
• Hanterar svenska obehindrat i tal och skrift med kunskaper i engelska
• Har en god system-och datorvana
Vidare tror vi att du en positiv och driven person med en god prioriteringsförmåga som trivs i samarbetat med andra, har ett prestigelöst tillvägagångssätt och en tillmötesgående inställning. Du bidrar gärna med arbetsglädje och positivitet till dina kollegor samtidigt som du förstår vikten av detaljer och ett noga utfört arbete.
Är detta din perfekta match?
Har du kunskaper av lönehantering, eller vill lära dig, utvecklas och bidra med dina kunskaper samtidigt som du skapar nya kontakter och bräddar ditt nätverk? Då är detta den perfekta match för ditt kommande sommarjobb!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 21 juni 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Lön, löneadministration, ekonomihantering, lönekonsult, Dynamics, Agda, sommarjobb, Varberg, Effektiv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874797-2042631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9953804