Unikas LSS-boende söker boendestödjare
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-06-08
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Om Unika - Södra parkvägen
Vill du arbeta i en miljö där varje dag gör skillnad? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande medarbetare till vårt ungdomsboende i Norby – ett hemtrevligt boende med fyra platser. Huset har tre våningar och en rymlig trädgård, och ligger lugnt beläget med närhet till Stadsskogen och Hågadalen, vilket skapar en trygg och naturnära miljö för både ungdomar och personal.
På boendet tar vi tillsammans hand om huset och trädgården. Ungdomarna får gärna vara delaktiga om de vill, och du som medarbetare har en viktig roll i att skapa trygghet, struktur och delaktighet i vardagen.
Vi söker dig som är lyhörd, stabil och har ett genuint engagemang för unga människors utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg och meningsfull vardag – och samtidigt växa i din roll.
Om rollen som Boendestödjare
Som boendestödjare kommer du att arbeta med att erbjuda en meningsfull och förutsägbar vardag med mycket struktur för de som bor hos oss. Vi arbetar målinriktat utifrån uppdragsplanen, har ett professionellt och salutogent förhållnings- och arbetssätt samtidigt som vi arbetar utifrån verksamhetens resurser och budget.
Vårt arbete anpassar vi utifrån varje individs förutsättningar och behov och utgångspunkten är individens personliga genomförandeplan. Vår målsättning är att brukarna ska bli så självständiga som möjligt och vi stöttar dem i att använda sina egna resurser för att de ska utvecklas och få en god livskvalitet. Vårt arbetssätt innebär att ha ett lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogikPubliceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Du är relationsskapande, lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Körkort är ett krav
Meriterande om du därtill har:
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av utåtagerande beteende
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Provanställning 6 mån, tillsvidare Tjänstgöringsgrad: 75%-100% Arbetstid: Rullande schema, dag, kväll, helg och sovande jour förekommer. Medarbetare bör kunna alla olika slags pass. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda i augusti. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag [infoga datum) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Om Attendo/Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Mary McGuinness, verksamhetschef. Email: mary.mcguinness@unika.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874789-2042621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Kungsgatan 16 (visa karta
)
753 32 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9953798