Säkerhetssamordnare - med fokus på brottsförebyggande arbete
Värmdö Kommun / Säkerhetsjobb / Värmdö Visa alla säkerhetsjobb i Värmdö
2026-06-09
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Säkerhetsenheten består av fem medarbetare och tillhör Kommunledningskontoret. Enheten har som uppdrag att arbeta strategiskt, styrande och vägledande så att verksamheterna får så goda möjligheter som möjligt att möta de omfattande och breda krav som finns inom brottsförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.
Ditt uppdrag
Det här är en roll för dig som vill driva utvecklingsfrågor. Du får stora möjligheter att påverka och bidra med din expertis i en central roll. Tillsammans med en kollega ansvarar du för att leda det förvaltningsövergripande trygghets- och brottsförebyggandearbetet. Du initierar, planerar, utbildar, organiserar och driver processer både självständigt och tillsammans med andra. En viktig del av rollen är att arbeta aktivt för att skapa god samverkan internt inom ramen för vårt trygghetsråd.
Enheten ansvarar för framtagande av lägesbild, kartläggning, orsaksanalys, åtgärdsplan och uppföljning. Du kommer att vara kontaktperson gentemot polis, företag, föreningsliv, fastighetsägare med flera, i syfte att inhämta och delge kunskap samt analyser i syfte att omsätta information i långsiktig planering. I arbetet ingår även att ta hand om det operativa arbetet inom trygghetsrådet och stötta i konkret samverkan.
Det är viktigt att du självständigt kan planera och driva processer långsiktigt samtidigt som du snabbt kan anpassa dig vid ändrade förutsättningar. Du ska ta ansvar för den strategiska utvecklingen och genom samordning och utveckling av gemensamma arbetsområden underlätta för verksamheterna att lyckas i deras linjearbete. Vi arbetar nära verksamheterna och som experter inom området så blir också en del uppgifter rent operativa för att stödja verksamheterna vid akuta händelser.
Du kommer även att utbilda och driva kunskapsbaserade arbetssätt och genomföra olika aktiviteter som trygghetsvandringar och föreläsningar. Du kommer jobba nära andra strateger och utredare samt arbeta med angränsande områden som ANDT, social hållbarhet och våldsbejakande extremism.
Säkerhetsenheten är en liten enhet som arbetar nära varandra och därför är det viktigt att du har ett intresse även för civil beredskap så du tidvis kan bli engagerad i krisberedskap och andra aktuella arbetsuppgifter vid enheten.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har god kännedom om socialt och situationellt brottsförebyggande arbete samt god analytisk förmåga när det gäller förhållandet mellan faktiskt säkerhet och upplevd trygghet.
Du ska ha:
• Relevant samhällsvetenskaplig examen från universitet eller högskola med inriktning mot exempelvis statsvetenskap, sociologi, kriminologi, polisexamen, eller annan utbildning som av arbetsgivaren anses likvärdig
• Flerårig och aktuell erfarenhet av samordnande brottsförebyggande arbete i en kommunal central funktion
• God kunskap om lagar och nationell styrning inom området
• Erfarenhet av utrednings- och analysarbete, samt att sammanställa resultat
• God kunskap om hur en kommun är uppbyggd samt särskilt hur skola och socialtjänst är organiserad
• Dokumenterad erfarenhet av från rapportering och samordning inom området.
Dina personliga egenskaper
Du ser samarbete som en möjlighet till framgång. Du är strukturerad, ansvarstagande och flexibel. Du är van vid att arbeta självständigt och kan genomföra uppdrag inom fastställda tidsramar. Du har en förmåga att skapa och se sammanhang och lösa komplexa frågor.
Som person är du utåtriktad, resultatinriktad och drivande. Du är pedagogisk och tycker det är viktigt att bygga relationer och bidra med din kompetens så att verksamheten utvecklas. Du har ett prestigelöst förhållningsätt i de olika sammanhang du ställs inför.
För den här tjänsten lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och färdigheter.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
)
139 40 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelning för HR, Kommunikation och Säkerhet - Säkerhetsenheten Jobbnummer
9953820