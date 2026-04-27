Vikarier sökes till kund i Götene
2026-04-27
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Kura Omsorg söker nu engagerade personliga assistenter till vår kund i Götene. Vi söker både dig som är intresserad av ett vikariat under ca 1 år på ca 80-100%. Vi söker även dig som är intresserad av ett timvikariat där du arbetar vid behov.
Som personlig assistent hos vår kund arbetar du dygnspass mellan kl. 09:00-09:00, där väntetid tillämpas under natten.
Tillträde och introduktion sker enligt överenskommelse, och vi ser gärna att du kan påbörja introduktionen så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en lugn, snäll och humoristisk kvinna i 30-årsåldern med glimten i ögat. Hon har ett stort intresse för djur, särskilt hästar och hundar, och spenderar mycket tid i stallet. Hund finns även i hemmet. Hon tycker om att vara kreativ och pyssla, gärna med olika skapande aktiviteter.
Kunden har cerebral pares, epilepsi och autism. Hon använder oftast rullstol men går korta sträckor med stöd, vid behov och inomhus. Hon klarar en del på egen hand men behöver struktur och vägledning i det mesta.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är tålmodig, lugn och kreativ, och som kan behålla ett stabilt förhållningssätt även i mer stressade situationer. Du har förmåga att fatta beslut och arbeta självständigt, samtidigt som du kan planera och skapa struktur för att ge kunden en trygg och förutsägbar vardag.
Arbetet innefattar stöd i vardagens alla delar, såsom träning, personlig hygien, matlagning och hushållssysslor. Rutiner och tillit är därför viktiga delar i uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personkemi och ett varmt bemötande. Erfarenhet av epilepsi och andra diagnoser är meriterande, men det absolut viktigaste är att du har sunt förnuft, ett genuint engagemang och en god portion humor. Kunden önskar enbart kvinnliga assistenter.
KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur
Rökfri
Flytande svenska i tal och skrift
Manuellt körkort
MERITER
Erfarenhet av att arbeta med epilepsi
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
