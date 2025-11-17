Vikarie Vårdbiträde/Undersköterska
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
Vi söker engagerade och ansvarsfulla vårdbiträden och undersköterskor till en vikarietjänst! Är du en empatisk person med erfarenhet inom äldreomsorg och vill göra skillnad i människors liv? Då kan detta vara din chans att bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Vi söker dig som har erfarenhet inom vård och omsorg, antingen som vårdbiträde, undersköterska eller student inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera enligt relevant lagstiftning. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Tjänsten kräver personlig mognad, lyhördhet, servicekänsla samt förmåga att samarbeta i team. Du bör vara stresstålig och ha ett professionellt bemötande gentemot både kunder och kollegor.Kvalifikationer
• Erfarenhet inom äldreomsorg är meriterande
• Utbildning eller studier inom vård och omsorg
• Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
• Empati och ett genuint intresse för att arbeta med äldre
• Förmåga att arbeta både självständigt och i teamArbetsuppgifter
• Personlig omvårdnad
• Matlagning och måltidsstöd
• Städ och tvätt
• Inköp
• Avlösning och ledsagning
Vi erbjuder:
• Möjlighet att utvecklas inom yrket
• Fasta arbetstider
• Lön och förmåner enligt överenskommelse
Övrig information om lön och förmåner:
Individuell lönesättning.
Mer om anställningsvillkoren:
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Timanställning eller deltid enligt önskemål, med möjlighet till tillsvidareanställning.
Utdrag ur Belastningsregistret:
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur belastningsregistret (blankett 442.5) vid anställning inom vård och omsorg. www.polisen.seOm företaget
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice är ett väletablerat hemtjänstföretag i Nacka som präglas av tradition, omtanke och nytänkande. Vi vill vara kända för vår kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet, och arbetar med målet att förbättra vår omsorg. Vi bedriver hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre personer i Nacka kommun och strävar efter att vara en av de bästa aktörerna i staden. Vi arbetar inte för vinst utan för människan.
Välkommen att bli en del av vår spännande vardag på Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@alicehemtjanst.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB
(org.nr 559048-0686)
Ektorpsvägen 4c (visa karta
)
131 47 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice Jobbnummer
9606857