Vikariat verksamhetsutvecklare bibliotek
Region Blekinge / Bibliotekariejobb / Växjö Visa alla bibliotekariejobb i Växjö
2025-12-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Växjö
, Olofström
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten med uppdrag att driva och stödja utvecklingsarbete tillsammans med folkbiblioteken i de två länen.
Vi är sex verksamhetsutvecklare och en avdelningschef, och söker nu en vikarie för en av våra medarbetare som ska vara föräldraledig. Vi har kontor i Växjö och Karlskrona och vikariatet är därför utannonserat i både Blekinge och Kronoberg. Region Blekinge är administrativ huvudman för verksamheten.
Vi värdesätter jämställdhet, mångfald och olika erfarenheter, och välkomnar sökande av alla kön och med olika bakgrund och livssituation. Hos oss får du engagerade kollegor, utvecklande arbetsuppgifter och tillgång till ett nationellt nätverk av regionala biblioteksutvecklare.
Om jobbet
I rollen får du möjlighet att bidra till bibliotekssektorns utveckling i nära samverkan med folkbiblioteken i regionerna. Arbetet utgår från den regionala biblioteksplanen och de regionala kulturplanerna och innebär att du stödjer utveckling genom fortbildning, handledning, omvärldsbevakning och gemensamma initiativ.
Tillsammans med dina kollegor driver du projekt och processer, bygger relationer och skapar forum för erfarenhetsutbyte och lärande. Till detta vikariat söker vi dig med intresse för frågor som rör tillgänglighet, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Andra områden kan vara exempelvis läsfrämjande och digital utveckling. Arbetet kräver god samarbetsförmåga kombinerad med självständighet och initiativförmåga.
Utifrån vad som passar dig bäst har du din arbetsplats på ett av kontoren - Växjö eller Karlskrona - men du gör även besök i kommunala biblioteksverksamheter i båda länen. Det finns även viss möjlighet till distansarbete. Ange önskad placeringsort i ansökan.
Uppdraget är ett föräldraledighetsvikariat med start 2026-04-06 eller enligt överenskommelse. Vikariatet stäcker sig till 2027-02-28, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Du ska ha en relevant högskoleexamen inom biblioteksområdet eller angränsande ämnesområden som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god digital kompetens och är van att arbeta i olika digitala miljöer. Du har erfarenhet av ett handledande arbetssätt och är trygg i att inspirera och stötta andra i deras utveckling.
Du kommunicerar mycket med olika målgrupper och i olika sammanhang - därför behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och är som person självgående och serviceinriktad, samtidigt som du har förmåga att hålla fokus på målet.
Körkort är ett krav eftersom tjänsten innebär resor i framför allt Blekinge och Kronoberg.
Arbetslivserfarenhet från biblioteks- eller kultursektorn är värdefull, men det är inget krav att ha arbetat som bibliotekarie.
Meriterande är även:
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar, presentationer eller workshops.
• Erfarenhet av projektledning eller att leda processer med utvecklingsfokus.
• Tidigare arbete i en konsultativ eller strategisk roll.
• Kunskap om delaktighets- och demokratifrågor.
• Kulturell kompetens och god förmåga att möta människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa tjänster i Region Blekinge är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regional utveckling Kontakt
Lisa Elmers 0455-737148 Jobbnummer
9634539