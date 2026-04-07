Vikariat som miljöanalysspecialist
2026-04-07
Vi söker en vikarie för arbete med datainsamling inom miljöövervakning av biologisk mångfald och naturmiljöer i jordbrukslandskapet.
Om jobbet
Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljöövervakningsuppdrag och innebär flygbildstolkning av naturtyper och landskapselement, datahantering och databearbetning i GIS för miljöövervakningsdata från gräsmarker, småbiotoper och andra naturtyper i jordbrukslandskapet. I arbetet ingår också självständigt fältarbete i hela landet, vilket innebär längre perioder av resor under en stor del av sommaren.
Din bakgrund
Den sökande ska ha doktorsexamen inom ekologi med inriktning mot växter, där ingår avancerad databearbetning och statistisk analys. Den sökande ska också ha erfarenhet av dataanalys i GIS och flygbildstolkning av vegetation och naturtyper i stereo i infraröda flygbilder. God fältvana, erfarenhet av inventeringsarbete och klassning av naturtyper i jordbrukslandskapet samt god artkunskap för växter är ett krav. Den sökande ska kunna arbeta självständigt, noggrant och planera sitt eget arbete. B-körkort är ett krav.Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Institutionen för ekologi bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.
Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och småbiotoper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen och naturtyper enligt EU:s Art- och habitatdirektiv.
Mer information om enheten: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/ekologi/miljoanalys/naturtypsovervakning/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala.
Anställningsform:
Vikariat 4 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-16.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119042".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Ulls väg 16 (visa karta
)
756 51 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Anders Glimskär anders.glimskar@slu.se
9839075